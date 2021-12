Riso contaminato da insetticida, un grave pericolo: ecco il celebre prodotto fermato

20 dicembre 2021 a

Scatta un nuovo ritiro, segnalato dal ministero delle Salute. Uno stop che riguarda un lotto di un celebre marchio di riso Arborio, il Carpi Riso. Il richiamo è dovuto alla presenza di "valori non conformi di tetrametrina", ovvero un insetticida.

Per la precisione, come sottolinea ilfattoalimentare.it, le confezioni interessate dal richiamo sono quelle con numero di lotto 210105A in formato da 1 chilogrammo sottovuoto con il termine minimo di conservazione (Tmc) 27/07/2023 e in buste in cellophane da 500 grammi con il Tmc 27/01/2023.

E ancora, per completezza di informazione, si ricorda che il riso Carpi Riso richiamato è stato prodotto dall'azienda Riseria Modenese Srl nello stabilimento di via Milano 5, a Carpi, in provincia di Modena.

Come sempre in queste circostanze, a scopo puramente precauzionale, la raccomandazione è quella di non consumare il riso indicato dal numero di lotto, formato e termini minimi di conservazione, bensì di restituirlo al punto vendita ove è stato acquistato per ottenerne il rimborso oppure la sostituzione.

