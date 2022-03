Cipolle? Non proprio (e non sono Ogm): cosa state vedendo, l'ultima frontiera della scienza

02 marzo 2022 a

Cipolle che non fanno lacrimare quando le si taglia? Dopo 24 anni di lavoro, sono arrivate. Per produrle sono stati fatti vari incroci e spesi circa 5 milioni di euro. Non si tratta, però, di organismi geneticamente modificati. Nel Regno Unito la catena di supermercati Waitrose è stata la prima a mettere in vendita nei suoi magazzini le cosiddette Sunions, dopo il successo già riscosso in Stati Uniti e Spagna. Adesso arrivano anche in Italia.

Questo nuovo tipo di cipolle, quindi, consente a chi cucina - sia chef che cuochi alle prime armi - di tagliarle senza versare nemmeno una lacrima. Non hanno le tipiche sostanze pungenti che causano la lacrimazione. Sunions rappresenta insomma un punto di svolta nella categoria, perché si tratta della prima cipolla dolce in grado di non irritare in alcun modo gli occhi nel momento in cui viene tagliata ed è già stata immessa sul mercato.

Prima di arrivare sugli scaffali dei supermercati, però, le Sunions - come riporta il Corriere della Sera - vengono coltivate e stoccate, poi testate tre volte sulla piccantezza del sapore e sui livelli massimi di lacrimazione. Si possono mangiare sia cotte che crude e sono facilmente adattabili a qualsiasi tipo di ricetta. Quando potremo trovarle al supermercato? La stagione comincia a inizio dicembre, quando il prodotto viene certificato ed è pronto per il consumo, e finisce ad aprile.

