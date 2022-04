Ovetti Kinder e salmonella, "ecco quanti sono i casi": il report che svela le vere (e sconvolgenti) cifre

28 aprile 2022 a

I numeri del report dell'Oms sui casi di salmonella in Europa legati al consumo di cioccolato sono sconvolgenti. L’identificazione della fonte dei casi segnalati dall'IHR National Focal Point inglese a fine marzo è stata collegata a prodotti di cioccolato provenienti dal Belgio che, al 25 aprile 2022, sono risultati distribuiti in almeno 113 paesi, riporta la Repubblica. Un batterio monofasico corrispondente era stato identificato negli stabilimenti di Ferrero Corporate di Arlon, in Belgio, nel dicembre 2021 e gennaio 2022. Dopo gli interventi effettuati per aumentare le misure igieniche e dopo aver ripetuto i test per la Salmonella fino alla negatività, i prodotti (Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi 100g e Kinder Schoko-Bons) sono stati distribuiti in Europa e nel mondo.

Ma qualcosa non ha funzionato e si sono verificati 151 casi correlati al consumo di questi prodotti di cioccolato: Belgio (26 casi), Francia (25 casi), Germania (10 casi), Irlanda (15 casi), Lussemburgo (1 caso), Paesi Bassi (2 casi), Norvegia (1 caso), Spagna (1 caso), Svezia (4 casi), Regno Unito (65 casi). C'è stato anche un caso negli Stati Uniti. I più colpiti sono stati i bambini sotto i 10 anni e le donne, che hanno rappresentato il 66 per cento.

Il problema è che il ceppo del focolaio sembrerebbe resistente a sei tipi di antibiotici: penicilline, aminoglicosidi (streptomicina, spectinomicina, kanamicina e gentamicina), fenicoli, sulfamidici, trimetoprim, tetracicline. Da parte sua il ministero della Salute ha diffuso il 22 aprile altri avvisi di richiamo per "rischio microbiologico" e "possibile presenza di salmonella" su tutti i lotti di Kinder Happy Moments Minimix (confezione da 162 grammi) e Peluche coniglio Maxi Mix contenente Kinder Schoko Bons (confezione da 133 gr.), entrambi prodotti dello stabilimento belga di Arlon.

Ferrero ha quindi sospeso le attività produttive nello stabilimento in Belgio e ha esteso il richiamo in Italia alle referenze Kinder Sorpresa T6 “Pulcini”, Kinder Sorpresa Maxi 100g - “Puffi” e “Miraculous” - e Kinder Schoko-Bons, sempre prodotti ad Arlon.

