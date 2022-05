Dieta vegana per tre mesi? Ecco le (drastiche) conseguenze per il tuo corpo

06 maggio 2022 a

a

a

L’estate è alle porte e il nuovo studio condotto dall’Università di Copenhagen calza a pennello. Chi vuole perdere peso in vista della prova costume non deve far altro che seguire la dieta vegana. È stato dimostrato che le persone in sovrappeso che decidono di adottare una dieta a base vegetale perdono in media 7,4 kg nei primi tre mesi. Il segreto miracoloso sarebbe quindi eliminare cibi grassi come formaggio e carne rossa.

Nespresso, choc in Svizzera: cosa trovano nelle capsule al posto del caffè, vite in pericolo



Sono state analizzate undici ricerche di diete scientifiche su diete vegane le quali hanno coinvolto 800 persone adulte in sovrappeso o con diabete di tipo 2. In tale ricerca venivano messe a confronto diete vegane con le classiche diete occidentali. Da questo studio è emerso che i vegani sono riusciti a perdere 7,4 chili in più rispetto a chi ha continuato a mangiare carne o prodotti animali. Invece in confronto a chi ha seguito altre diete ha perso 4,1 chili in più.

Pane, la rivoluzione in tavola: dopo toscano e pugliese... ecco cosa arriva



L’autrice della ricerca Anne-Ditte Termannsen dell’ospedale universitario di Copenhagen ha dichiarato: “Questa valutazione rigorosa delle migliori prove disponibili fino ad oggi indica con ragionevole certezza che l'adesione a una dieta vegana per almeno 12 settimane può comportare una perdita di peso clinicamente significativa e migliorare i livelli di zucchero nel sangue, e quindi può essere utilizzato nella gestione del sovrappeso e del diabete di tipo 2”. L’esperta ha poi continuato: “Sono necessarie ulteriori prove riguardo ad altri esiti cardiometabolici”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.