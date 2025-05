Inter, Yann Sommer: tappabuchi a chi? La sua enorme rivincita

Da Julio Cesar su Messi a Sommer su Yamal. La storia fa giri immensi e poi si ripresenta per vedere se qualcuno l’acchiappa. Ebbene sì. Come Julio Cesar aveva studiato quei tiri a giro di Messi nel 2010, anche Yann ha analizzato le conclusioni jazz di Yamal. Lo ha detto lui. Che svizzero. Gli hanno sempre detto che era basso per giocare a questi livelli senza accorgersi che a questi livelli ci ha sempre giocato. Solo che lo ha fatto in squadre che non lo raggiungevano: il Basilea, il Borussia Mönchengladbach, la Svizzera. È servita una vacanza sugli sci di Neuer per racimolare la grande occasione, ma anche il Bayern Monaco lo ha preso con quel pregiudizio, abituato come era a un gigante. Sommer era un tappabuchi che avrebbe fatto il titolare solo per qualche mese, per poi accomodarsi in panchina.

Poi è arrivata l’Inter di Ausilio che l’aveva lì, come si dice in gergo. Lo voleva da tempo e non ha avuto alcun dubbio. Ci si domandava come mai si trattasse a oltranza con il Bayern per un affare piccolo, da 6 milioni più qualche bonus: ecco la risposta. Sommer era da Inter. Era da top club. Uno e ottantatré. Sommer è meno alto di tutti i colleghi che giocano a cento metri da lui, ma non ne ha mai fatto un problema.