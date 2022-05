Udine, la rana finisce nel piatto: ecco che cosa è successo alla prima forchettata

30 maggio 2022 a

a

a

Trovare una rana nel piatto non è poi così improbabile. È quello che è successo nel Comune di Udine dove un bambino, che stava pranzando nella mensa scolastica, si è ritrovato una rana nell'insalata. Altri bambini, più 'fortunati' hanno invece trovato peli, insetti e una puntina di una cucitrice.

"Mai mangiare la bistecca al ristorante". La soffiata dello chef dalla cucina: cosa ci rifilano

Su Udine Today si legge: "Era il 13 ottobre del 2021 quando un bimbo – o una bimba – della scuola primaria ‘Garzoni’ ha ricevuto un’incredibile sorpresa: al momento del pranzo, insieme all’insalata, nel suo piatto sarebbe stata ‘servita’ anche una rana”. Inutile sottolineare l'indignazione delle madri. Da quel giorno, però, l'emergenza sembrerebbe essere stata risolta in quanto il Comune ha provveduto a rifornirsi di una tecnologia alimentare in modo tale da debellare tali episodi sgradevoli.

"Pezzi pericolosi". Non mangiate questa confettura di fragole, il noto vasetto ritirato dagli scaffali | Guarda

Tale tecnologia è stata elogiata pubblicamente in commissione di fronte al consiglio comunale, ma una frase ha spiazzato tutti i presenti: "La rana è un pericolo e lo sanno anche le aziende che producono insalate pronte, a livello nazionale. Le aziende hanno il ‘rana detector’ a infrarossi ma come tutti gli strumenti ha dei limiti, aiuta a ridurre il pericolo ma non lo elimina al 100%". Non sarebbe quindi impensabile ritrovarsi una rana nel piatto, quindi occhio che la rana è dietro l'angolo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.