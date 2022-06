Dieta, via i cibi col glutine? Errore gravissimo: cosa accade nel nostro corpo

07 giugno 2022 a

È una predisposizione genetica quella che porta ad avere la celiachia e in Italia è stato riscontrato che una persona ogni 100-150 abitanti è celiaca. La percentuale però potrebbe essere molto più alta considerando la difficoltà di diagnosticare questa patologia. I sintomi infatti non sono estremamente gravi ma nei casi più critici l’intestino arriva a non riuscir più ad assorbire minerali come il ferro, ma anche grassi e vitamine: in questo modo si va incontro a pericolose carenze nutrizionali.

Sicuramente essere celiaci non è una passeggiata poiché bisogna stare attenti a qualsiasi cibo si mangia. Negli ultimi anni, si ha maggiore consapevolezza di questa patologia tanto da sembrare quasi una moda tra i non celiaci. Chiedere al ristorante o comprare cibi gluten free sembra essere la tendenza del momento perché in molti sono convinti che mangiare come i celiaci possa aiutare a dimagrire. Ma non è così.

Non è ancora chiaro che ingrassare è una condizione multi-fattoriale, quindi evitare di introdurre il glutine nel nostro organismo, quando non c’è alcuna traccia di intolleranza, significa privarsi della principale fonte di carboidrati complessi che il nostro organismo necessita. Al contrario, sostituire alimenti con glutine, per chi non ha problemi di celiachia, con cibi senza potrebbe solamente portare a far ingrassare.

