Sfoglia ritirata, la "contaminazione" censurata: ecco il prodotto nel mirino

Nuovo richiamo dal ministero della Salute. Nel mirino ancora una volta due lotti di prodotti da forno. Si tratti di alimenti senza glutine di rustichelli e di grissoncelli all’olio e di un lotto di mix per sfoglia senza glutine a marchio Revolution. Il motivo? La presenza di arachidi non dichiarato in etichetta. Come ricorda ilfattoalimentare.it i prodotti interessati dal provvedimento sono i seguenti:

Rustichelli senza glutine Linea Gustiamo Revolution, con il numero di lotto 130522 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 13/11/2022.

Grissoncelli all’olio senza glutine Lina Gustiamo Revolution, con il numero di lotto 190522 e il Tmc 19/11/2022.

Mix sfoglia senza glutine Revolution, in sacchi da 12,5 kg, con i numeri di lotto 050422 e 270422, e i Tmc 05/04/2023 e 27/04/2023.

Più nel dettaglio tutti e tre gli alimenti sono stati prodotti all'interno della sede di Sant’Andrea delle Fratte, comune di Perugia. Lo stabilimento si trova in via Battifoglia 12r. Un allarme, quello del ministero, che arriva dopo che era già stato segnalato un richiamo causa l’allergene arachide. Anche in questo caso l'alimento interessato era un mix per sfoglia in formato da 500 grammi. Così tutti i quattro prodotti non devono essere consumati da chi è allergico alle arachidi, mentre per il resto delle persone sono innocui.

