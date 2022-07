Afa e caldo non allontanano gli italiani dalla buona tavola

26 luglio 2022 a

In un clima torrido quale quello dell’estate 2022 gli italiani non perdono il gusto della buona tavola, inseguendo piatti tipici della tradizione gastronomica italiana a base, soprattutto, di verdure e pesce. A Napoli la gastronomia tipica di questo periodo non si lascia influenzare dal clima e ne fa da regina il pesce cucinato come vuole la tradizione: polipo all’insalata, insalata di mare, orate, spigole, pesce spada per non parlare poi della famosa zuppa di cozze e di sauté di vongole, lupini, tartufati, fasulari e cannolicchi.

Ma c’è anche chi non abbandona l’idea della buona pizza fritta quella soffice con un ripieno estivo quale provola ricotta e pomodoro oppure con le verdure. “Il segreto della buona pizza fritta - dichiara Francesco Di Rescigno a Napoli - sta nella pasta e soprattutto nella qualità della frittura, in questo periodo le richieste sono svariate, ma la pizza fritta classica resta fra le più gettonate”. La dieta mediterranea è presente ormai ogni giorno sulle nostre tavole “Bisogna accontentare tutti - dichiara il cuoco Giovanni dell’azienda Antonio Rescigno di Napoli - cibi semplici con i giusti condimenti rendono sopportabile questo caldo. A base di mare o di terra, l’importante è non eccedere mai con i condimenti”.