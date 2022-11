Frigoriferi troppo caldi, le conseguenze: ecco quali rischi corri

04 novembre 2022 a

La temperatura all’interno dei frigoriferi in Italia segna mediamente 7,4°C. Peccato che la maggior parte degli italiani sia convinta che la temperatura oscilli fra 4 e 5°C. Il dato - come riporta il Fatto alimentare - emerge da una recente ricerca realizzata dagli Istituti zooprofilattici nell’ambito di un progetto di ricerca del ministero della Salute coordinato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna. Dal report emerge che fra i 761 frigoriferi monitorati, oltre il 30% ha una temperatura superiore alla media. Alcuni superano addirittura i 12°C.

Alle famiglie che hanno deciso di partecipare alla ricerca sono state consegnate quattro sonde da posizionare in alto, in basso e nella portiera del frigorifero. La quarta è stata collocata in cucina in modo da misurare la temperatura dell'ambiente circostante. La rilevazione è durata sette giorni consecutivi. Il risultato? Una temperatura media all’interno dei frigoriferi di 7,4 °C. Nella ricerca si sottolinea anche una certa differenza fra i valori della temperatura nella parte alta e in quella bassa del frigorifero (rispettivamente 7.0 e 6.8 °C). Più elevato, invece, il valore medio riscontrato nella portiera, 8,3 °C.

“La questione è direttamente correlata alla sicurezza alimentare - ha spiegato Paolo Daminelli dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna –. Se le temperature negli elettrodomestici sono così elevate, la validità della data di scadenza indicata sulle etichette dei prodotti alimentari freschi deve essere calcolata prendendo come riferimento una temperatura di conservazione realistica delle condizioni di conservazione in ambito domestico, come indicato dai Regolamenti comunitari e dalle Linee Guida dell’EURLm”. Una delle conseguenze può essere, per esempio, la proliferazione di batteri come la Listeria, che è in grado di riprodursi anche a +2°C. Tra i fattori che provocano il mancato raffreddamento o il malfunzionamento dei frigoriferi ci sono la posizione - quelli a incasso registrano temperature più elevate probabilmente per la minore circolazione di aria all’esterno - e l’età dell’elettrodomestico. In quelli con più di 11 anni le temperature sono più elevate.