Salame Milano contaminato? Scatta il richiamo: il prodotto nel mirino

20 dicembre 2022 a

a

a

Allarme nel supermercato Aldi, che ha richiamato a scopo precauzionale un lotto di Salame Milano di puro suino con marchio Il tagliere del Re. Il richiamo è dovuto alla possibile presenza di Salmonella, riscontrata nel corso delle analisi di autocotrollo effettuate dalla catena tedesca di supermercati.

Nel dettaglio, come riporta ilfattoalimentare.it, il prodotto soggetto a richiamo è quello venduto in forme intere da 350 grammi con il numero di lotto L22D259 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 17/01/2023.

E ancora, rende noto Aldi, il salame Milano richiamato è stato in vendita in tutte le filiali della catena fino al giorno 17 dicembre e che la vendita del prodotto è stata tempestivamente bloccata. Il blocco avviene in via cautelativa.

Come sempre in queste situazioni, l'indicazione è quella di non consumare il prodotto indicato dal numero di lotto, e di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato per ottenerne il rimborso, anche senza scontrino.