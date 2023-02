Minestrone ritirato "in tutta Italia", l'allarme: il celebre marchio nel mirino

15 febbraio 2023 a

Allarme sugli scaffali, scatta infatti un nuovo ritiro che colpisce prodotti alimentari, così come indicato dal ministero della salute. Lo stop riguarda le mandarle sgusciate, contenute in vaschette compostabili e del peso di 200-400 grammi, che rispondono al marchio "l&D Srl", il cui stabilimento ha sede a Frattamaggiore, provincia di Napoli.

Il richiamo è dovuto alla possibile presenza di aflatossine: l'indicazione è di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per ottenere il rimborso o la sostituzione. Nel dettaglio, sono stati richiamati i seguenti lotti: 279/22; 280/22; 295/22. E ancora, sempre per lo stesso produttore di mandorle sgusciate c’è il rischiamo per i lotti 277/22 e 291/22 che però sono conservati nel secchiello di plastica da 1 chilogrammo. Anche in questo caso è segnalata la possibile presenza di aflatossine, ossia micotossine prodotte da alcune specie fungine della classe degli Aspergillus, ossia altre muffe. La aflatossine risultano altamente tossiche e sono tra le sostanze più cancerogene esistenti in natura.

E ancora, un secondo richiamo: in questo caso riguarda un minestrone del celebre marchio Bonduelle. L'allarme in questo caso arriva da Coop, che ha inoltrato il richiamo a tutti i supermercati presenti sul territorio nazionale: all'interno della confezione si troverebbe infatti del sedano, non dichiarato in etichetta. Per questo il richiam, che mira a tutelare i soggetti allergici.

Nel dettaglio il ritiro riguarda il Minestrone ricco con passato Bonduelle, venduto in buste dal peso di 750 grammi con scadenze tra 09/2023 e 11/2024. Il nome del produttore è Bonduelle Europe Long Life con stabilimento a Chaussé de Brunehaut, Estrée-Mons, comune del dipartimento della Somme (Francia).

Di seguito i 37 lotti soggetti a richiamo, tutti con codice EAN:

37194895, 37096262, 37330171, 37572808, 37572807, 37684255, 37472809, 37684256, 37353790, 37353789, 37353788, 37684257, 38356838, 38684333, 38705920, 38900518, 18900517, 38900519, 40357992, 40357990, 40357991, 40972454, 40972455, 40972456, 41075262, 41075263, 41075264, 41091313, 41091310, 41091311, 41091312, 41772723, 41604865, 41604863, 41604864, 41652948 e 41652947.