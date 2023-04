Sybil coltiva pomodori dallo stesso seme da 58 anni: lo sconvolgente risultato

11 aprile 2023 a

Un caso che sta facendo parlare il mondo intero. Il caso è quello che vede come protagonista Sybil Gorby, 92 anni, la quale da più di 58 anni pianta la stessa linea di semi nei suo frutteto. Risultato? Seme dopo seme, ha "costruito" dei pomodori che risultano essere più grandi di una mano. Insomma, una dinastia diretta di pomodori che ha portato a dei frutti di dimensioni enormi.

La curiosa vicenda arriva dalla Contea di Tyler, West Virginia. Il primo seme, la signora Gorby lo ha piantato nel 1965: anno dopo anno, la pianta è cresciuta fino alle attuali dimensioni. "Non so cosa sia, ma è come una magia", ha spiegato la Gorby, intervistata dal Washington Post.

La signora è rimasta vedova dagli anni '60 e ha coltivato la "dinastia dei pomodori" in una remota fattoria di 30 ettari. Parlando dei frutti che ottiene, spiega che "hanno uno speciale sapore dolce" e, assicura Sybil, "sono di gran luna i pomodori più buoni che abbia mai assaggiato".

Dunque l'anziana signora, che in passato è stata un'infermiera, ha spiegato anche la tecnica per ottenere nuovi pomodori dai semi della precedente semina: per prima cosa, prima dell'utilizzo, bisogna asciugare i semi su un tovagliolo di carta, per poi piantarli nel momento giusto. La fioritura inizia a giugno, il raccolto deve avvenire ad agosto. Il risultato? Pomodori lucidi, ogni tanto di una forma strana, buonissimi e soprattutto... enormi.