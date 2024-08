Cancro, i cinque consigli dell'oncologo Mikkael A. Sekeres: "Cosa mangio"

08 agosto 2024 a

Mikkael A. Sekeres è uno dei massimi esperti sul cancro. Di professione fa l'oncologo, professore di Ematologia al Sylvester Comprehensive Cancer Center all'Università di Miami, in Florida. E, come ha rivelato lui stesso nei suoi libri, proviene da una famiglia che ha conosciuto molto da vicino questa malattia. Il medico, forte della sua esperienza nella materia, ha spiegato al Washington Post quali sono le abitudini che tutti noi dobbiamo cambiare per prevenire il rischio.

Non tutti i tumori sono associati a fattori di rischio modificabili. Ma si possono adottare cinque importanti misure per ridurre il rischio di andare incontro a un tumore. Soprattutto in tempo d'estate, la protezione solare non può essere considerata un optional. È necessario spalmarsela su viso e corpo, anche durante gli spostamenti in macchia. La radiazione ultravioletta è infatti il secondo fattore di rischio più importante nelle nuove generazioni di cancro negli uomini.

Poi è consigliato mantenere il consumo di alcol al minimo. Il più grande rischio di cancro associato all'alcol è di gran lunga al seno, con circa 6mila casi in Italia. Di conseguenza, un'altra buona abitudine da seguire è smettere - o ridurre - di fumare. Se le persone dicono basta alle sigarette dimezzano il rischio di tumore ai polmoni.

Non va poi assolutamente trascurata l'attività fisica. L'oncologo consiglia almeno mezz'ora di esercizi al giorno. Ma allo sport va affiancata anche una corretta alimentazione. È infatti necessario evitare bevande zuccherate, fast food e le carni lavorate. Pasti più sani e bilanciati aiutano il nostro corpo a mantenersi giovane e in salute.