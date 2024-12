Alimentazione, come non ingrassare durante l'inverno: la dritta decisiva

09 dicembre 2024 a

Con l'estate che è ormai un lontano ricordo, tantissimi italiani sono preoccupati di mantenere la linea anche durante l'inverno. Ma come è possibile non ingrassare quando cominciare a fare molto freddo? "Diversi studi scientifici dimostrano che siamo geneticamente predisposti a fare scorta di grasso per sopravvivere ai momenti di carestia tipici dei periodi più freddi dell’anno", ha spiegato Serena Cubisino, biologa nutrizionista di humanitas Istituto Clinico Catanese. "Durante la storia dell’evoluzione umana era il modo in cui i nostri antenati si proteggevano dalle basse temperature e dalla scarsità di cacciagione. Oggi, però, le cose sono parecchio cambiate: viviamo in ambienti riscaldati a una temperatura costante e non abbiamo problemi a procurarci il cibo; inoltre ci sono tanti altri fattori che entrano in gioco".

Cosa mangiare, quindi, per non accumulare troppo grasso? "Potremmo ad esempio tranquillamente consumare i cibi più calorici durante la colazione, che è il momento della giornata in cui 'bruciamo' più calorie e limitarne il consumo durante le ore serali, anche perché questi cibi risultano di più difficile digestione e peggiorano le ore di riposo notturno. Per contrastare, invece, la ricerca di comfort food durante la giornata, possiamo serenamente consumare cioccolato extra fondente (superiore al 90 per cento di cacao amaro) o frutta secca, senza esagerare nelle quantità, ovviamente", ha spiegato l'esperta.

"È bene invece evitare tutti quegli alimenti molto calorici e contenenti elevate percentuali di grassi saturi - ha proseguito l'esperta -. Occorrerebbe consumare solo occasionalmente dolci, carni non magre come quelle rosse e gli affettati grassi, ad esempio il salame e la mortadella; lo stesso per gli alimenti contenenti molto burro, come i prodotti da forno, e i cibi fritti. Insomma: evitare gli insaccati e gli altri cibi particolarmente elaborati".

Non solo una dieta equilibrata. Anche una buona idratazione e la giusta dose di attività fisica aiuta il nostro corpo a mantenersi in forma. "L'Organizzazione mondiale della sanità indica agli adulti in buona salute di raggiungere un minimo di 150 minuti settimanali di attività fisica a livello moderato o 75 minuti a livello vigoroso. Molti ritengono quest’obiettivo basso, ma il consiglio si basa su tanti studi scientifici che mostrano gli innumerevoli benefici dell'attività motoria regolare, che oltre ad aiutare a mantenere il peso sotto controllo aiuta a prevenire anche lo sviluppo di malattie più diffuse, come quelle cardiovascolari, il diabete, l’obesità e alcuni tipi di tumori", ha precisato la nutrizionista.