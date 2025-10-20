Più protezione ai camionisti: dall'alcol ai dolciumi

Un camionista britannico è stato ricoverato in ospedale dopo aver ingerito 2,8 kg di caramelle gommose in 3 giorni. Natan Rimington, del North Yorkshire, soffriva di dolori addominali, ipertensione e sudori freddi. I medici hanno riscontrato livelli anomali di gelatina e gli hanno diagnosticato una diverticolite acuta. L'uomo ha consumato oltre 10.000 calorie di caramelle gommose alla cola in 3 giorni.

«Per proteggere i nostri grandi produttori di autocarri pesanti dalla concorrenza sleale, imporrò, a partire dal 1° ottobre 2025, dazi del 25% su tutti i “grandi camion pesanti” prodotti in altre parti del mondo» aveva annunciato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post su Truth Social del 26 settembre. «Pertanto, i nostri grandi produttori di camion, come Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks e altri, saranno protetti», aveva aggiunto. «Abbiamo bisogno che i nostri camionisti siano finanziariamente sani e forti, per molte ragioni, ma soprattutto per motivi di sicurezza nazionale», aveva concluso l'inquilino della Casa Bianca.