Più protezione ai camionisti: dall'alcol ai dolciumi

Un camionista britannico è stato ricoverato in ospedale dopo aver ingerito 2,8 kg di caramelle gommose in 3 giorni. Natan Rimington, del North Yorkshire, soffriva di dolori addominali, ipertensione e sudori freddi. I medici hanno riscontrato livelli anomali di gelatina e gli hanno diagnosticato una diverticolite acuta. L'uomo ha consumato oltre 10.000 calorie di caramelle gommose alla cola in 3 giorni.
«Per proteggere i nostri grandi produttori di autocarri pesanti dalla concorrenza sleale, imporrò, a partire dal 1° ottobre 2025, dazi del 25% su tutti i “grandi camion pesanti” prodotti in altre parti del mondo» aveva annunciato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post su Truth Social del 26 settembre. «Pertanto, i nostri grandi produttori di camion, come Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks e altri, saranno protetti», aveva aggiunto. «Abbiamo bisogno che i nostri camionisti siano finanziariamente sani e forti, per molte ragioni, ma soprattutto per motivi di sicurezza nazionale», aveva concluso l'inquilino della Casa Bianca.
In Spagna, un camionista ha rubato 12 tonnellate e mezzo di cioccolatini che stava trasportando da Saragozza a Elche, vicino ad Alicante, in Spagna. Secondo l'Alta Corte di Valencia, la merce rubata ha un valore di oltre 113.000 euro ei fatti risalgono al gennaio 2021, quando un'azienda di trasporti affido all'autotrasportatore il camion e il carico. L'uomo, invece di consegnarli all'azienda di Elche che li aveva pagati, li vendette per 1.200 euro a un imprenditore di Alicante, che ben sapeva della loro provenienza illecita. Poi il trasportatore vendette i 13 pallet utilizzati per il carico a un'azienda di Riba-roja, che non era a conoscenza del furto, e abbandonò il camion a Cox. La Procura della Repubblica di Alicante ha chiesto la condanna a due anni e mezzo di carcere per l'autista ea 18 mesi di carcere per l'imprenditore per ricettazione.
Un'organizzazione criminale negli Stati Uniti ha clonato i dati relativi ad alcune società di autotrasporto e manipolato i GPS per deviare due camion carichi di Santo Spirits tequila, appartenenti a Guy Fieri e Sammy Hagar. Il risultato: 24.000 bottiglie di superalcolici sparite.
Nel Wyoming, un camionista ha seguito le indicazioni del GPS nonostante i cartelli segnalassero la chiusura della strada US-212 per neve. Il camion si è bloccato per cinque miglia oltre un bivio e ha dovuto essere recuperato.