Il cervello fregato da dolci e snack: un grosso pericolo per il nostro corpo

Anche quando lo stomaco è pieno, il cervello può continuare a spingerci a mangiare. È il motivo per cui, dopo un pasto abbondante, molti trovano comunque spazio per un dolce o per uno snack. Non si tratta solo di fame, ma di un meccanismo legato al modo in cui il cervello reagisce agli stimoli gratificanti associati al cibo. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Appetite e guidato dall’University of East Anglia, il cervello continua automaticamente a rispondere a segnali legati al cibo appetitoso anche quando il fabbisogno energetico dell’organismo è già soddisfatto. In altre parole, la sensazione di sazietà non basta sempre a spegnere il desiderio di mangiare.

Il fenomeno è legato ai circuiti cerebrali della ricompensa, gli stessi che si attivano quando proviamo piacere o gratificazione. Quando vediamo o pensiamo a un alimento particolarmente gustoso , come un dessert, uno snack salato o un dolce , il cervello interpreta quello stimolo come qualcosa di piacevole e degno di essere consumato, indipendentemente dal fatto che lo stomaco sia pieno. Questo meccanismo spiega perché spesso si finisce per mangiare più del necessario, soprattutto in presenza di cibi molto palatabili e ricchi di zuccheri o grassi. Gli stimoli visivi, gli odori o anche semplicemente l’abitudine a concludere il pasto con qualcosa di dolce possono attivare automaticamente il desiderio di continuare a mangiare.

Gli esperti parlano di “fame edonica”, cioè una forma di appetito guidata dal piacere più che dal reale bisogno energetico. Dal punto di vista evolutivo, questo sistema aveva una funzione utile: in passato, quando il cibo non era sempre disponibile, il cervello era programmato per sfruttare al massimo le occasioni di alimentazione. Oggi, però, in un contesto in cui snack e alimenti altamente appetibili sono facilmente accessibili, lo stesso meccanismo può favorire un consumo eccessivo di calorie.

Capire come funzionano questi processi è importante anche per adottare strategie più consapevoli. Prestare attenzione agli stimoli ambientali, evitare di tenere snack sempre a portata di mano e imparare a distinguere tra fame reale e desiderio di cibo possono aiutare a gestire meglio l’alimentazione quotidiana. Lo studio sottolinea quindi che la scelta di mangiare uno snack dopo essere sazi non è solo una questione di forza di volontà. Spesso è il cervello stesso, attraverso i suoi sistemi di ricompensa, a continuare a rispondere agli stimoli che percepisce come gratificanti, spingendoci a mangiare anche quando il corpo non ne ha più bisogno.