Cronodieta, cosa mangiare in base a sole e luna

Negli ultimi anni la scienza della nutrizione ha iniziato a guardare con sempre maggiore attenzione non solo a ciò che mangiamo, ma anche al momento della giornata in cui lo facciamo. Da questa prospettiva nasce la cronodieta mediterranea, un modello che aggiorna la tradizionale dieta mediterranea introducendo la dimensione del tempo e dei ritmi biologici nell’organizzazione dei pasti.

Il nuovo schema è stato elaborato dalla Società Italiana di Endocrinologia insieme alla Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica e pubblicato sulla rivista scientifica Current Nutrition Reports. L’idea è quella di tradurre i principi della dieta mediterranea in un modello più preciso, capace di adattarsi ai ritmi dell’organismo e di diventare uno strumento nella prevenzione di obesità e malattie endocrino-metaboliche. La novità più evidente riguarda la piramide alimentare, che viene ripensata introducendo due simboli : il Sole e la Luna per indicare i momenti della giornata più adatti al consumo di determinati alimenti. Il Sole rimanda alle ore del mattino e della prima parte della giornata, quando l’organismo è più sensibile all’insulina e gestisce meglio gli zuccheri. In questa fase si consiglia di privilegiare carboidrati complessi e alimenti energetici: cereali, pane e pasta, meglio se integrali insieme a legumi, frutta e verdura.

La Luna, invece, segnala le ore serali, quando il metabolismo tende a rallentare e aumenta il rischio di picchi glicemici e accumulo di grasso. Per questo la cena dovrebbe essere più leggera e orientata soprattutto su proteine magre e verdure, accompagnate da alimenti che favoriscono il riposo notturno, come noci, semi e latticini ricchi di triptofano e melatonina. Secondo il nutrizionista Luigi Barrea, tra i primi firmatari dello studio, anche piccoli cambiamenti nella distribuzione dei nutrienti possono avere effetti importanti. Consumare circa 40 grammi di proteine prima di dormire, ad esempio, può aumentare la sintesi proteica muscolare fino al 33%, contribuendo a contrastare la perdita di massa muscolare. Allo stesso tempo, spostare una piccola quota dell’energia della colazione dai grassi ai carboidrati può ridurre il rischio di sviluppare sindrome metabolica. Un altro elemento centrale della cronodieta è l’attenzione al cronotipo, cioè alla naturale predisposizione di ciascuno a essere più attivo al mattino o alla sera. I cosiddetti “gufi”, che tendono a concentrare attività e pasti nelle ore serali, vengono incoraggiati a distribuire progressivamente le calorie nelle ore di luce. Le “allodole”, invece, che sono naturalmente mattiniere, traggono beneficio da una colazione più sostanziosa, un pranzo equilibrato e una cena leggera a prevalenza proteica.

Nonostante queste innovazioni, la base resta quella della dieta mediterranea tradizionale: largo spazio a cereali, frutta, verdura, legumi e soprattutto all’olio extravergine d’oliva, alimento simbolo del modello alimentare mediterraneo per le sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti e per i benefici sul sistema cardiovascolare. Il nuovo modello si inserisce inoltre nella visione più ampia della dieta mediterranea riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dall’UNESCO. Non solo un modo di mangiare, ma uno stile di vita che comprende attività fisica, sonno regolare, convivialità a tavola e rispetto della stagionalità degli alimenti.

Più che una rivoluzione, dunque, la cronodieta mediterranea rappresenta un aggiornamento della tradizione alla luce delle conoscenze scientifiche più recenti. L’obiettivo resta lo stesso di sempre: promuovere salute e benessere, ma con uno sguardo in più all’orologio biologico che regola il nostro organismo.