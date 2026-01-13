Ortica, reni e reumatismi: tutto quel che c'è da sapere

L’Urtica dioica ovvero l’ortica è una delle piante spontanee più conosciute e, allo stesso tempo, più sottovalutate. Temuta per il suo potere urticante, l’ortica è in realtà una risorsa preziosa che l’uomo utilizza da secoli sia in ambito medicinale sia alimentare. Ricca di principi attivi e facilmente reperibile in natura, rappresenta un esempio perfetto di come una pianta “umile” possa offrire straordinari benefici per la salute.

Le foglie di ortica contengono un’elevata quantità di vitamine (A, C, K e vitamine del gruppo B), sali minerali come ferro, calcio, silicio, potassio e magnesio, oltre a clorofilla, flavonoidi, tannini e acidi organici. Questa combinazione rende l’ortica una pianta remineralizzante, tonica e depurativa, particolarmente indicata nei periodi di stanchezza o convalescenza. L’ortica è nota soprattutto per la sua azione depurativa e diuretica: stimola l’attività dei reni e favorisce l’eliminazione delle tossine, aiutando l’organismo a liberarsi di scorie in eccesso.

Per questo motivo è spesso utilizzata nei cambi di stagione o nei percorsi detox naturali. Grazie all’alto contenuto di ferro, è utile come sostegno in caso di anemia lieve o affaticamento fisico e mentale. Le sue proprietà antinfiammatorie la rendono un valido supporto in caso di dolori articolari, reumatismi e infiammazioni muscolari. Inoltre, l’ortica contribuisce al benessere di pelle e capelli, aiutando a contrastare la caduta dei capelli, la forfora e l’eccesso di sebo. Il decotto depurativo è particolarmente indicato per favorire la depurazione dell’organismo oppure per un’azione più delicata è possibile fare una tisana. L’ortica è anche un ingrediente sorprendente in cucina infatti una volta cotta, perde completamente il suo potere urticante e diventa un alimento sicuro e versatile.

Le foglie giovani, raccolte in primavera, sono le più tenere e saporite. Può essere utilizzata come gli spinaci ovvero per risotti e paste ripiene ,zuppe e vellutate oppure in frittate e torte salate. Prima dell’uso è sufficiente sbollentare le foglie per pochi minuti, strizzarle e tritarle. Nonostante i numerosi benefici, l’ortica non è adatta a tutti. È sconsigliata o da usare con cautela in caso di insufficienza renale o gravi patologie renali, durante gravidanza e allattamento, salvo parere medico, in presenza di terapie diuretiche o anticoagulanti, poiché può potenziarne l’effetto ed ovviamente in caso di allergie specifiche o ipersensibilità. È poi sempre consigliabile evitare l’uso prolungato senza interruzioni e, in presenza di patologie, consultare un professionista della salute. L’ortica è quindi una pianta straordinaria che unisce tradizione, benessere e cucina. Riscoprirla significa valorizzare una risorsa naturale semplice ma capace di sostenere il corpo in modo delicato ed efficace. Se usata con consapevolezza, l’ortica può diventare una preziosa alleata per la salute quotidiana.