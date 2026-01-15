Libero logo
"Coca Cola, ecco la ricetta segreta: il video, un terremoto

di
giovedì 15 gennaio 2026
"Coca Cola, ecco la ricetta segreta: il video, un terremoto

1' di lettura

"Ho decifrato la ricetta della Coca Cola con l’aiuto della spettrometria di massa e ho creato una replica chimicamente identica": a rivelarlo lo youtuber LabCoatz in un video che ha già ottenuto milioni di visualizzazioni. Nel filmato, il creator ha spiegato passo dopo passo la presunta ricetta, finora rimasta segreta, della famosa bevanda. Il suo esperimento, partendo dall’analisi degli ingredienti fino al mix di aromi e composti, sarebbe stato in grado di creare una bevanda dal gusto identico a quello della Coca Cola “originale”. E infatti, come si vede nel filmato, diversi assaggiatori-tester non sarebbero riusciti a distinguere tra la vera bevanda americana e quella ricreata in laboratorio.

Lo youtuber, in particolare, avrebbe individuato le essenze fondamentali della Coca Cola: oli essenziali di limone, lime e arancia, note aromatiche di cannella, noce moscata e coriandolo, ma anche composti più esotici come il tea tree oil per simulare le proprietà delle foglie di coca “decocainizzate”, tannini alimentari e altri additivi. La parte più misteriosa della formula sarebbe il cosiddetto “Merchandise 7X”, cioè la miscela di aromi naturali mai confermata ufficialmente. 

La ricetta originale della Coca Cola sarebbe conservata in una cassaforte ad Atlanta. E solo pochi dipendenti ne avrebbero accesso diretto. L'azienda non ha mai brevettato la formula proprio per non rivelare il contenuto della ricetta. Nel brevetto, infatti, sarebbe necessario rendere pubblica la composizione esatta della miscela. 

coca cola

Il presidente usa Trump cambia la ricetta della Coca-Cola: "Solo zucchero di canna"

Aiuto Coca-Cola, richiamati 26 milioni di bottiglie in Austria: "Cosa c'è dentro"

Dalle stelle alle stalle Ferragni, la Coca Cola molla l'influencer: mandato all'aria il contratto

