Libero logo
Terremoto Milan
Andrea Sempio
Jannik Sinner
Iran

Anguria e melone, il trucco per scegliere quello perfetto

lunedì 1 giugno 2026
Anguria e melone, il trucco per scegliere quello perfetto

2' di lettura

Ci sono dei trucchi per scegliere l'anguria e il melone più buoni. Tra questi il picciolo (deve essere secco), il "peso" (che deve risultare importante rispetto alle dimensioni) e il suono sordo che emettono se bussati. Inoltre, per il melone è fondamentale l'odore, mentre per l'anguria conta la macchia di appoggio. Ecco nel dettaglio i consigli per il frutto perfetto. Per quanto riguarda l'anguria, è fondamentale che sia presente una macchia che varia dal giallo crema all'arancione. Se è bianca o assente, significa che il frutto è stato raccolto troppo presto.

Non solo, perché un altro consiglio è quello di bussare delicatamente sulla buccia con le nocche o con il palmo della mano. Un frutto maturo e ricco di succo produce un suono sordo e profondo. Se il suono è vuoto o squillante, probabilmente è acerba o farinosa. E ancora: un picciolo secco o arricciato indica che la maturazione è terminata naturalmente sulla pianta. Cerca poi angurie opache. Una buccia troppo lucida è spesso indice di un frutto acerbo. Inoltre, le striature devono essere ben definite e regolari. A parità di dimensioni, scegli sempre l'anguria che risulta più pesante al sollevamento. 

Anguria, ecco come il frutto protegge il cuore

Dolce, fresca e dissetante: l’anguria non è soltanto il simbolo dell’estate, ma anche uno degli alime...

Discorso non troppo diverso per il melone. In questo caso sono quattro i semplici passi: controlla il peso, annusalo, premi le estremità e osserva il picciolo. Un melone pronto deve risultare pesante, profumato, cedere leggermente alla pressione e avere un picciolo secco. Per quanto riguarda i meloni retati, bisogna assicurarsi che la trama sia ben evidente e che il colore di fondo non sia troppo verde, ma tendente al giallo o all'ocra. 

Gelato "senza zucchero"? Salute, quali rischi si corrono

Si avvicina la stagione estiva, il caldo inizia a farsi sentire e con lui torna uno dei protagonisti più amati de...
tag
anguria
melone

Salute in tavola Anguria, ecco come il frutto protegge il cuore

Rosso speranza Prostata, gli effetti del licopene del pomodoro

La sfida Fa la gara dell'anguria: muore, una fine tragica

ti potrebbero interessare

Ciliegie, cuore e sonno: le conseguenze del frutto

Ciliegie, cuore e sonno: le conseguenze del frutto

Paola Natali
Riso italiano, dietro alla perdita d'identità la riforma del 2017 (di cui è vietato parlare)

Riso italiano, dietro alla perdita d'identità la riforma del 2017 (di cui è vietato parlare)

Attilio Barbieri
Delizia maionese: alto, basso e follia fra finezza e lussuria

Delizia maionese: alto, basso e follia fra finezza e lussuria

Andrea Tempestini
Anguria, ecco come il frutto protegge il cuore

Anguria, ecco come il frutto protegge il cuore

Paola Natali