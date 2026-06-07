Quarto Grado, scontro tra Bruzzone e Morvillo: "Ma finiamola!", "Non rispondo"

Quarto Grado ha dedicato sei ore di trasmissione tra giovedì 4 e venerdì 5 giugno al caso di Garlasco. Se l’appuntamento era molto atteso per l’intervista esclusiva a Marco Poggi, fratello di Chiara — il suo primo intervento televisivo dopo diciannove anni di silenzio —, è stato invece un acceso confronto tra due ospiti a catalizzare l’attenzione del pubblico social.Da una parte la criminologa Roberta Bruzzone, dall’altra la giornalista Candida Morvillo.

Il dibattito, accesosi sulla dinamica dell’omicidio e sulla posizione del corpo di Chiara ai piedi delle scale, è rapidamente degenerato.Bruzzone ha attaccato con durezza: "Se anche non ci sono le competenze tecniche, un minimo di logica la vogliamo applicare? Tu devi calarti in una dimensione dinamica. Immagino che sia complesso". Morvillo ha replicato: "Capisco che per lei è difficile mantenere l’educazione. Mi dispiace per lei".

La tensione è salita ulteriormente quando Morvillo ha ipotizzato che l’assassino si fosse sporto a guardare la testa della vittima. Bruzzone ha ribattuto: "Non ha alcun senso che l’assassino, sapendo che magari il fidanzato sarebbe potuto rientrare a breve, rimanga dieci-quindici minuti in casa ad aspettare che cosa? Che il corpo scivoli? Ma in quale cartone animato. Sono stufa di argomentare con gente che non ha competenze". Sull’impronta insanguinata ha aggiunto: "Finiamola di dire che quella è un’impronta insanguinata. Non lo sapremo mai, non sarà mai collocabile".La discussione si è chiusa con Morvillo che diceva: "Ho provato a porle una domanda, ma vedo che con lei è impossibile", e Bruzzone che concludeva: "Alle domande assurde non rispondo. Fammi domande sensate e forse rispondo".