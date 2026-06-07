Antonio Tajani: "Così metteremo più soldi nelle buste paga degli italiani"

Forza Italia ha sempre avuto una strategia mirata per i piccoli imprenditori. Stavolta? «Noi apprezziamo da sempre chi si mette in gioco, crea imprese e dà lavoro. Le imprese nascono piccole, poi devono avere il respiro per crescere e diventare attori economici sui mercati anche globali. Questo è il vero motore del benessere. L’export, che rappresenta oltre il 30 per cento del nostro Pil, continua a crescere nonostante le crisi internazionali e si avvicina ai 650 miliardi di euro. Il prossimo anno potremo raggiungere i 700 miliardi. Ma affinché le imprese possano mettere le ali c’è bisogno di capitali, di manodopera qualificata e, soprattutto, di uno Stato non ostile, che non abbia troppa burocrazia e troppe tasse».

Ministro Antonio Tajani, l’impressione è che ancora una volta sarà sul terreno dell’economia che si deciderà il vincitore delle prossime elezioni politiche. La pensa così anche lei? «Sì, anche io lo credo. Gli italiani, giustamente, chiedono più prosperità, e non una decrescita che non potrà mai essere “felice”».

«La ricchezza è distribuita in modo sempre più diseguale, lo Stato e la Ue devono intervenire» è lo slogan non solo della sinistra, ma anche di opinionisti della stampa moderata. È un problema che molti di loro vogliono risolvere aumentando il prelievo sui patrimoni. Può essere una soluzione?

«Noi siamo fermamente contrari alla patrimoniale. Colpirebbe beni su cui si è già pagata una tassa che, ricordiamolo, è progressiva e quindi aumenta al crescere del reddito. Ci sono già 13 diversi tipi di patrimoniale in Italia, dal bollo auto a quello sui conti correnti e sui prodotti finanziari. Per questo diciamo “no” anche a qualsiasi ipotesi di appesantire l’imposta di successione, che ci vede contrari già in linea di principio».

La pressione fiscale sul patrimonio immobiliare potrebbe aumentare anche attraverso un aggiornamento del catasto. Periodicamente c’è chi chiede di adeguare gli estimi. Accettereste un’operazione simile?

«La revisione del catasto non deve trasformarsi in un’altra patrimoniale occulta sulla casa degli italiani. Piuttosto, dobbiamo pensare a dare una casa a chi non ce l’ha, soprattutto ai giovani che sempre meno riescono a permettersela. In questa direzione va il Piano Casa del governo».

Resta il problema di dove prendere i soldi per finanziare questo e gli altri interventi. Lei stesso ha sottolineato che la riduzione delle accise sui carburanti è molto costosa.

«Di certo non si possono mettere nuove tasse. Ogni volta che sento dire che bisogna fare la patrimoniale, tassare gli “extraprofitti” o rimodulare il catasto, mi sembra di impazzire, perché sono tutti modi per entrare ancora di più nelle tasche degli italiani. Nel 2025 la spesa pubblica italiana è stata di oltre 1.150 miliardi, pari al 52% del Pil. Una cifra enorme, che penso possa bastare se usata meglio e resa più efficiente. Questa è una responsabilità di tutti, inclusi i Comuni e le Regioni: non sprecare i soldi pubblici, che poi sono i soldi degli italiani».

Dove si può essere più efficienti?

«Ricordo quanto ha suggerito il presidente di Confindustria: rimodulando gli oltre cinquecento tipi di sostegno che diamo alle imprese si possono recuperare circa 20 miliardi di euro. Vogliamo ricordare il grande patrimonio demaniale italiano, poco utilizzato? E poi dobbiamo fare buon uso dei 14 miliardi di scostamento concordato con l’Ue per l’energia, ottenuto grazie al nostro buon lavoro di squadra, e dei restanti fondi del Pnrr e dei fondi regionali di coesione: sono tanti, ma non se ne parla mai».