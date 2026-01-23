ITALO VEZZOLI ALLA CONQUISTA DELLA SVIZZERA COL SUO PANETTONE

Natale è passato da un mese ma l’eccellenza di un panettone come quello di Italo Vezzoli non va mai fuori stagione. Anzi. Dalla sua Bergamo passa il confine e arriva in Svizzera come nuovo ambasciatore e gustoso messaggero di esperienze gastronomiche autentiche, rare, impeccabili e per questo sempre più ambite e desiderate perché capaci di unire piacere, cultura e memoria.

In questo scenario, l’artigianalità non è un’alternativa “romantica” al lusso: è una delle sue espressioni più alte, perché richiede tempo, competenza, rigore e una coerenza estetica che non si improvvisa.

È con questa visione che nasce la Limited Edition artigianale firmata Italo Vezzoli per gli eventi sul lago ghiacciato di St. Moritz: un progetto che mette al centro la qualità del prodotto, prima di tutto, e lo colloca in uno dei contesti più in dell’inverno internazionale.

St. Moritz, con il suo lifestyle d’alta quota e il fascino intramontabile delle attività sul lago, è il luogo perfetto per raccontare un concetto semplice ma potente: il vero lusso oggi è la qualità che si può assaggiare.

Italo Vezzoli: quando l’eccellenza artigianale diventa firma

Nel mercato premium, la differenza non la fa una parola come “artigianale” scritta in etichetta. La differenza la fa una firma credibile, riconoscibile, costruita nel tempo. Italo Vezzoli in tal senso è riuscito a posizionare il suo panettone in una fascia dove il prodotto non è un “dolce natalizio”, ma un oggetto gastronomico d’autore.

La sua forza è l’ossessione per i dettagli: la struttura dell’impasto, la pulizia aromatica, la consistenza, l’equilibrio tra golosità e precisione, la costanza qualitativa lotto dopo lotto. In altre parole: un panettone che non “punta a stupire” con effetti speciali, ma conquista con la sostanza.

In questo progetto, l’unione tra qualità e lusso è resa ancora più tangibile da due elementi chiave: il panettone porterà, infatti, il marchio ufficiale della città di St. Moritz e, nella ricetta, verrà impiegato burro svizzero di altissima qualità prodotto in Engadina.

È una scelta che ha valore sia simbolico sia sensoriale: non si tratta solo di “ambientare” un prodotto in un luogo, ma di legarlo davvero al territorio attraverso una materia prima identitaria e un segno ufficiale che certifica l’appartenenza all’immaginario della destinazione.

Il lago ghiacciato come palcoscenico: quando il contesto amplifica il prodotto

Durante la stagione invernale, il lago ghiacciato di St. Moritz si trasforma in un palcoscenico unico, dove sport, eleganza e intrattenimento convivono in un equilibrio irripetibile.

Eventi come The I.C.E., il polo sul ghiaccio e le attività lifestyle legate alla tradizione invernale creano un’atmosfera che è insieme contemporanea e “d’altri tempi”: un glamour autentico, fatto di gesti, luce, ritmo e presenza.

È in questo scenario che il panettone di Italo Vezzoli trova un senso nuovo.

Non è solo un prodotto da portare a casa: è qualcosa che accompagna il momento, lo completa, lo firma.

Perché l’esperienza gastronomica, quando è davvero premium, non è un contorno.

È parte della scena.

Una Limited Edition pensata per essere vissuta: 500 g, immediata, condivisibile

La Limited Edition nasce con un obiettivo preciso: rendere l’alta qualità di

Italo vezzoli. perfettamente fruibile durante gli eventi sul lago, senza compromessi.

Il formato da 500 grammi è pensato per essere più agile: ideale per la condivisione, per il gifting, per il consumo “nel momento”, mantenendo l’identità e la forza di un grande panettone artigianale.

Questa scelta è strategica e culturale insieme: sposta il focus dal “comprare” al “partecipare”.

È un prodotto che invita a un rito semplice e potente: tagliare una fetta, sentirne il profumo, assaggiarla nel freddo dell’inverno, mentre intorno accadono cose che esistono solo lì, nel contesto di St. Moritz.

