Scorzonera, il segreto dell'asparago d'inverno

La scorzonera è un ortaggio a radice oggi poco diffuso, spesso ricordato con l’appellativo di “asparago d’inverno”, ma che merita attenzione per le sue proprietà nutrizionali e per la sua versatilità in cucina. Utilizzata fin dall’antichità sia come alimento sia come pianta officinale, rappresenta un esempio interessante di ortaggio funzionale, capace di apportare benefici che vanno oltre il semplice valore energetico. Originaria dell’Europa meridionale e dell’Asia occidentale, la scorzonera appartiene alla famiglia delle Asteraceae. Si presenta come una radice lunga e cilindrica, con buccia scura, quasi nera, e polpa bianca e tenera. Dal punto di vista sensoriale, una volta cotta sviluppa un sapore delicato e leggermente dolce, spesso paragonato a quello del carciofo o dell’asparago, caratteristica che ne facilita l’impiego in numerose preparazioni gastronomiche.

La scorzonera si distingue per un basso contenuto calorico e per una composizione nutrizionale equilibrata. È una buona fonte di vitamine A, C ed E, oltre a diverse vitamine del gruppo B (B1, B2, B3, B6), fondamentali per il metabolismo dei carboidrati e per la produzione di energia a livello cellulare. Dal punto di vista minerale apporta potassio, ferro, calcio, fosforo, magnesio, zinco e manganese, elementi essenziali per la salute ossea, la funzione muscolare, la circolazione sanguigna e la regolazione dell’equilibrio idro-salino. Non meno rilevante è la presenza di composti antiossidanti, come flavonoidi e polifenoli, che contribuiscono a contrastare lo stress ossidativo.