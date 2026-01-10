Zucchero bianco o di canna? La verità sulla differenze

Lo zucchero è uno degli ingredienti più diffusi nella nostra alimentazione quotidiana: lo troviamo nei dolci, nelle bibite, negli snack confezionati e persino in prodotti salati come sughi pronti o cereali industriali, e mentre il suo sapore è per molti un piacere irresistibile, un consumo eccessivo può avere conseguenze concrete e negative sulla salute. A livello metabolico lo zucchero fornisce calorie “vuote” ovvero parliamo di energia pura senza nutrienti utili, e quando viene consumato in quantità elevate è collegato all’aumento di peso e all’ obesità, poiché innalza i livelli di glucosio nel sangue e stimola l’insulina, favorendo l’accumulo di grasso corporeo, un importante fattore di rischio per malattie come il diabete di tipo 2 e disfunzioni cardiometaboliche. Le bevande zuccherate, ad esempio, contribuiscono a nuovi casi di diabete e malattie cardiovascolari poiché aumentano la pressione sanguigna, i trigliceridi e peggiorano il profilo lipidico complessivo. Allo stesso tempo uno zucchero in eccesso è tra le principali cause di carie dentali, dal momento che i batteri della bocca lo trasformano in acidi che erodono lo smalto, e può influenzare anche l’energia e l’umore, provocando picchi e cali di zuccheri nel sangue con conseguente irritabilità e stanchezza.

Quando si parla di zuccheri però non si parla solo di saccarosio puro: esistono diverse tipologie che spesso vengono percepite come “più naturali” o “più salutari”, ma che in realtà hanno effetti simili sull’organismo se consumati in eccesso. Lo zucchero bianco raffinato è praticamente puro saccarosio, privo di vitamine o minerali, mentre lo zucchero di canna o grezzo mantiene tracce di melassa e un aroma più intenso ma non offre vantaggi significativi dal punto di vista nutrizionale rispetto al bianco: dal punto di vista calorico e metabolico l’effetto resta praticamente lo stesso (le differenze di contenuto nutritivo tra bianco e grezzo sono trascurabili). Tra le alternative, lo sciroppo d’agave viene spesso pubblicizzato come più salutare perché ha un indice glicemico più basso, ma è molto ricco di fruttosio, e un consumo eccessivo di fruttosio è collegato a un maggior rischio di accumulo di grasso epatico e di resistenza all’insulina, cioè gli stessi meccanismi che si osservano con altri zuccheri semplici. I dolcificanti artificiali come aspartame o sucralosio non apportano calorie né aumentano direttamente la glicemia, ma alcuni studi suggeriscono che possano alterare la percezione del gusto e dell’appetito, spingendo alcune persone a cercare più dolce nella dieta complessiva: in sintesi, anche se non danno zucchero al corpo, non costituiscono una “licenza” per consumare di più.

Il problema non è quindi tanto la fonte di zucchero quanto la quantità che consumiamo. Secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), gli zuccheri aggiunti dovrebbero costituire meno del 10% delle calorie giornaliere, e idealmente non più del 5% per ottenere benefici sulla salute, il che in una dieta media da 2.000 calorie equivale a circa 25 grammi di zucchero al giorno, cioè circa sei cucchiaini. Superare questa soglia è facile: una lattina di bibita gassata può fornire quasi otto cucchiaini di zucchero, e molti succhi di frutta confezionati ne contengono quantità simili. In Italia il consumo di zuccheri totali (naturali e aggiunti) stimato in studi recenti è di circa 80 83 grammi al giorno, corrispondenti a circa il 17% dell’energia totale, ben al di sopra delle linee guida raccomandate. Nello specifico, il consumo pro capite di zucchero nel nostro Paese è di circa 32,2 chilogrammi all’anno, un valore che include lo zucchero da tavola ma non riflette necessariamente la totalità degli zuccheri presenti nei cibi trasformati, succhi e bevande. Una parte di questa quota deriva da alimenti come latte, frutta e verdura, che contengono zuccheri naturalmente presenti ma apportano anche nutrienti utili, mentre una quota significativa proviene da zuccheri “liberi” aggiunti agli alimenti e alle bevande, che è quella associata ai maggiori rischi per la salute.

Alla luce di questi dati, è importante capire che lo zucchero di per sé non è il nemico, ma è il suo eccesso nella dieta moderna a rappresentare un rischio reale. Ridurre il consumo significa leggere attentamente le etichette, limitare l’assunzione di bevande gassate e succhi industriali, e preferire alimenti meno processati. Anche tipi di zucchero percepiti come “migliori”, come lo zucchero di canna grezzo o lo sciroppo d’agave, devono essere consumati con moderazione perché alla fine tutti forniscono calorie e influenzano il metabolismo in modi simili. Dolcificanti artificiali possono aiutare a ridurre le calorie, ma non sostituiscono uno stile di vita equilibrato, e non devono essere interpretati come una “scorciatoia” per consumare più prodotti dolci. In definitiva, la chiave per mantenere una buona salute non sta nell’eliminare completamente la dolcezza dalla dieta, ma nel consumarla con consapevolezza, moderazione e un occhio attento alle quantità, così da godersi i piaceri della tavola senza compromettere il benessere a lungo termine.