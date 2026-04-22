Fegato, il test che scopre le malattie con 10 anni di anticipo

Un semplice test potrebbe dire in anticipo se il nostro fegato è destinato ad ammalarsi nei prossimi dieci anni. Non è fantascienza, ma il risultato di uno studio guidato dal Karolinska Institutet e pubblicato sulla rivista The BMJ. Al centro della ricerca c’è il test “CORE”, uno strumento che promette di individuare in modo precoce chi è davvero a rischio di sviluppare malattie epatiche gravi. Il fegato è un organo silenzioso: può danneggiarsi per anni senza dare segnali evidenti. È proprio questa caratteristica a rendere pericolose patologie come la cirrosi epatica o il carcinoma epatocellulare, che spesso vengono diagnosticate quando sono già in fase avanzata. Da qui l’importanza di strumenti capaci di anticipare il rischio.

Il test CORE non è un esame invasivo né particolarmente complesso. Si basa sull’analisi di parametri clinici e di laboratorio già disponibili, come esami del sangue e informazioni sullo stato di salute generale, combinati in un modello predittivo. In pratica, elabora questi dati per stimare la probabilità che una persona sviluppi una malattia epatica grave nell’arco di dieci anni. L’obiettivo non è fare diagnosi, ma identificare in anticipo i soggetti più vulnerabili, così da intervenire prima che il danno diventi irreversibile.

I ricercatori del Karolinska Institutet, insieme a colleghi finlandesi, hanno analizzato ampie coorti di popolazione per verificare quanto il test fosse accurato. I risultati hanno mostrato che il modello CORE è in grado di stratificare il rischio in modo efficace, distinguendo chi ha una probabilità bassa da chi invece dovrebbe essere monitorato più attentamente. In altre parole, non tutti hanno bisogno degli stessi controlli: grazie a questo test, la prevenzione potrebbe diventare molto più mirata. Uno dei problemi principali delle malattie del fegato è la diagnosi tardiva. Sintomi come stanchezza o lieve malessere sono spesso sottovalutati o confusi con altri disturbi. Quando compaiono segnali più evidenti, il danno è spesso già avanzato. Un test predittivo come CORE potrebbe cambiare questo scenario, permettendo ai medici di intervenire prima, ad esempio con modifiche dello stile di vita, controlli più frequenti o terapie precoci.

Se validato su larga scala, il test potrebbe essere integrato nella pratica clinica, soprattutto per le persone con fattori di rischio: sovrappeso, consumo di alcol, diabete o familiarità per malattie epatiche. Il vantaggio è duplice: da un lato si riduce il rischio di scoprire la malattia troppo tardi, dall’altro si evitano esami inutili a chi ha un rischio molto basso. La ricerca è ancora in corso, ma il messaggio è chiaro: la medicina sta diventando sempre più predittiva. Non si tratta più solo di curare le malattie, ma di anticiparle. E nel caso del fegato, un organo tanto fondamentale quanto silenzioso, avere uno strumento in grado di “leggere il futuro” potrebbe fare davvero la differenza tra una diagnosi precoce e una scoperta tardiva.