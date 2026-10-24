Calvizie, ecco i tre cibi da evitare per salvare i capelli

Capelli fragili, unghie che si spezzano facilmente e una chioma che appare spenta possono essere segnali da non sottovalutare. Spesso, quando si desidera migliorare la salute dei capelli e delle unghie, si pensa subito a shampoo rinforzanti, trattamenti specifici e integratori, dimenticando che anche l’alimentazione svolge un ruolo importante. Ciò che portiamo in tavola, infatti, contribuisce a fornire all’organismo i nutrienti necessari per mantenere sani i tessuti e sostenere la crescita di capelli e unghie. Non esistono alimenti che, da soli, siano responsabili della loro fragilità, ma alcune abitudini alimentari possono ostacolare il raggiungimento di un buon equilibrio nutrizionale. Per questo motivo, è utile prestare attenzione soprattutto al consumo eccessivo di tre categorie di alimenti. Il primo gruppo da limitare è quello dei prodotti ricchi di zuccheri aggiunti, come merendine confezionate, biscotti, caramelle, dolci industriali e bevande zuccherate. Consumati frequentemente, questi prodotti possono prendere il posto di alimenti più ricchi di vitamine, minerali e proteine, sostanze importanti per il benessere generale dell’organismo. I capelli e le unghie sono costituiti principalmente da cheratina, una proteina che il corpo produce utilizzando gli amminoacidi introdotti attraverso l’alimentazione. Una dieta equilibrata, che includa fonti proteiche adeguate, è quindi fondamentale per sostenere la normale crescita di queste strutture. Per ridurre gli zuccheri aggiunti senza rinunciare a uno spuntino gustoso, si possono preferire frutta fresca, yogurt naturale o una piccola porzione di frutta secca.

Il secondo gruppo comprende i cibi ultraprocessati e gli snack salati, come patatine confezionate, pasti pronti e prodotti industriali particolarmente ricchi di sale, grassi e calorie. Il loro consumo occasionale non rappresenta necessariamente un problema, ma inserirli troppo spesso nella propria alimentazione può ridurre lo spazio dedicato a cibi più nutrienti. Per mantenere capelli e unghie in buone condizioni, è importante assumere quantità adeguate di proteine, ferro, zinco e vitamine del gruppo B. In particolare, una carenza di ferro o zinco può essere associata a problemi che interessano la salute dei capelli e delle unghie. Per migliorare la qualità della dieta, è consigliabile dare maggiore spazio a legumi, uova, pesce, cereali integrali, verdure a foglia verde e frutta secca, variando le fonti alimentari durante la settimana. Il terzo elemento a cui prestare attenzione è l’alcol, soprattutto quando viene consumato frequentemente o in quantità elevate. Un consumo eccessivo può compromettere la qualità complessiva dell’alimentazione e interferire con l’assorbimento e il metabolismo di alcuni nutrienti. Nel tempo, questo comportamento può favorire carenze nutrizionali che non aiutano l’organismo a mantenere il proprio equilibrio. È importante precisare che non ci sono prove sufficienti per affermare che un singolo bicchiere provochi direttamente la caduta dei capelli o la fragilità delle unghie: il rischio dipende soprattutto dalle quantità consumate, dalle abitudini individuali e dallo stato nutrizionale. Limitare l’alcol e mantenere una buona idratazione, bevendo regolarmente acqua, sono comunque scelte utili per la salute generale.

Oltre a limitare questi alimenti, è importante sapere che cosa portare più spesso in tavola. Uova, pesce e legumi forniscono proteine utili alla formazione della cheratina; lenticchie, ceci e verdure a foglia verde contribuiscono all’apporto di ferro e altri micronutrienti; noci, mandorle e semi apportano zinco e grassi insaturi, mentre frutta e verdura forniscono vitamine, minerali e sostanze antiossidanti. Non esiste un singolo alimento miracoloso capace di rendere immediatamente più forti capelli e unghie: sono la varietà e la continuità delle buone abitudini alimentari a fare la differenza. È bene ricordare, inoltre, che capelli fragili, caduta eccessiva e unghie che si spezzano non dipendono necessariamente dalla dieta. Possono essere coinvolti anche fattori genetici, cambiamenti ormonali, stress, trattamenti cosmetici aggressivi, alcune patologie e specifiche carenze nutrizionali. Se la caduta dei capelli è improvvisa o persistente, oppure se le unghie presentano alterazioni marcate, è opportuno rivolgersi al medico per individuare la possibile causa. Anche gli integratori devono essere utilizzati con attenzione: assumere ferro, zinco o biotina senza una reale necessità non garantisce risultati migliori e può comportare rischi. In conclusione, per prendersi cura della salute di capelli e unghie non è necessario eliminare rigidamente determinati alimenti, ma limitare il consumo abituale di prodotti ricchi di zuccheri aggiunti, cibi ultraprocessati e alcol, privilegiando una dieta varia ed equilibrata. Fornire all’organismo proteine e micronutrienti adeguati, bere acqua a sufficienza e mantenere buone abitudini quotidiane rappresenta un approccio concreto per sostenere il benessere di capelli e unghie nel tempo.