Coronavirus, l'Oms su aglio e zanzare: tutta la verità sul rischio contagio, come stanno le cose

In questi mesi sono tante, anzi troppe, le notizie false sul coronavirus. Tra queste spunta l'ipotesi che la zanzara trasmetta l'epidemia e quella sull'aglio che, al contrario, la allontanerebbe. Tutte fake news le etichetta l'Organizzazione Mondiale della Sanità. "Ci sono studi in corso ma non sembra sia il caso di dire che è efficace", spiegano in merito alla vitamina D. Le raccomandazioni restano dunque le stesse: "In casa lavarsi le mani e pulire le superfici ma bisogna farlo sempre", afferma Ranieri Guerra, vicedirettore generale Iniziative strategiche Oms, in collegamento con Agorà su Rai3.

A fargli eco Antonio Di Bella: "Combattiamo una battaglia per dare notizie in modo trasparente e corretto - ha promesso il direttore di RaiNews24 che coordina la task force Rai contro le fake news -. Non è un caso che Twitter abbia cominciato a togliere tweet, anche di capi di Stato, quando annunciano notizie false".