Coronavirus, dai geloni all'orticaria: i nuovi inspiegabili sintomi che allarmano i medici

Il Covid-19 può far male anche alla pelle. Un nuovo studio del British Journal of Medicine ha messo in luce come il coronavirus può avere conseguenze in alcuni casi anche senza altri sintomi concomitanti. Nel 19% dei casi sono state descritte lesioni rosso-viola simili ageloni. Lo studio evidenzia che questo problema dura in media 12,7 giorni, è legato a forme più lievi del virus ed è più comune tra pazienti più giovani. Nel 9% dei casi sono state rilevate eruzioni vescicolari. Questo tipo di eruzione cutanea è stata osservata soprattutto in pazienti di mezza età che hanno sofferto del virus con una gravità intermedia ed è durata in media 10,4 giorni. Nel 19% dei casi si sono verificate lesioni da orticaria e una durata dei sintomi di 6,8 giorni. Nel 47% dei pazienti più gravi sono state riscontrate eruzioni maculo-papulari intorno ai follicoli piliferi.

Tra le manifestazioni cutanee i geloni meritano invece un’attenzione particolare, scrive il Corriere della sera, perché segnalazioni da tutto il mondo evidenziano che sono tipici di bambini e adolescenti che in realtà non manifestano sintomi. Uno studio appena pubblicato racconta la storia di 14 tra bambini e giovani adulti visitati all’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco che hanno manifestato sintomi cutanei simili a geloni. Gli autori sospettano un legame con COVID-19. Su alcuni pazienti è stato fatto tampone, ma è risultato negativo . La chiave di volta sarà il test sierologico: se c’è memoria immunologica si saprà.

