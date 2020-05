Coronavirus, arrivano dati positivi dai test sul vaccino negli Stati Uniti

18 maggio 2020 a

a

a

La società statunitense di biotecnologia Moderna ha annunciato che i primi risultati della sua sperimentazione sul potenziale vaccino per il coronavirus sono stati "positivi". La Fase 1 dei test clinici ha mostrato che le persone che si sono sottoposte alla sperimentazione hanno sviluppato anticorpi in modo del tutto simile ai pazienti di Covid-19 che sono guariti.

Covid-19, c'è una svolta chiamata "47D11”: ecco l'anticorpo "bomba" che può fermare l'incubo-pandemia

Moderna, che sta lavorando insieme all’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive guidato dal virologo Anthony Fauci, ha anche illustrato un piano per un ampio studio clinico “a luglio“, atto a dimostrare l’efficacia del prodotto in sperimentazione. In 8 pazienti, seguiti per un mese e mezzo, il vaccino a dosi basse e medie ha innescato livelli ematici di anticorpi specifici simili o superiori a quelli riscontrati nei pazienti guariti. Il plasma ricco di anticorpi, donato da pazienti guariti, è testato separatamente per determinare se si tratti di una terapia efficace per Covid-19.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.