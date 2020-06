Coronavirus, allarme dell'Oms: "Aumento dei contagi in Europa, più concreto il rischio di una seconda ondata"

25 giugno 2020 a

Scatta l'allarme su una seconda, possibile ondata in autunno di coronavirus: "Esistono informazioni attendibili su dove il virus è più presente sui siti delle autorità sanitarie nazionali e su quello dell'Oms. Ci sono ancora rischi associati al coronavirus in molte aree della regione europea e bisogna considerare questi rischi, badando a chi viaggia, da dove si parte e dove si va. Bisogna in ogni caso evitare le situazioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento fisico. La scelta insomma deve essere individuale, saggia e basata sui consigli delle istituzioni sanitarie", ha spiegato Catherine Smallwood, responsabile emergenze dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in Europa,

"Ancora oggi abbiamo picchi di contagi nella prima ondata in molti paesi. Siamo ancora nella prima ondata, ma dobbiamo prepararci per l'autunno, quando Covid-19 incontrerà influenza stagionale e polmoniti. Il virus circola ancora attivamente, e non abbiamo farmaci e vaccini specifici efficaci", ha ivece raccontato il direttore regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità Hans Kluge.



