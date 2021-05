Coronavirus, Pfizer fa il botto: "Utili raddoppiati rispetto alle previsioni". Pioggia di miliardi per Big Pharma

04 maggio 2021 a

Astrazeneca guadagnerà 1 miliardo quest'anno grazie ai vaccini, Pfizer oltre 15 (se non il doppio). Gli affari di Astrazeneca nel primo trimestre grazie ai vaccini anti-Covid hanno garantito ricavi per 224 milioni di euro solo in Europa. E gli analisti prevedono che da qui a dicembre, tali ricavi potrebbero raggiungere i 2 miliardi. Ma per i diretti concorrenti Pfizer-BioNTech e Moderna i ricavi sono intorno ai 20 miliardi di dollari solo nel 2021.

Pfizer e il laboratorio tedesco che ha sviluppato il vaccino (la BioNTech) sono quelli che sembrano avviati a ottenere i maggiori introiti dalla vendita del loro vaccino Comirnaty. Un introito di circa di 3,1 miliardi di euro, Pfizer prevede ricavi per 15 miliardi di dollari nel 2021. Ma il bottino potrebbe raddoppiare qualora dovessero scattare nuovi ordini.

Anche la statunitense Moderna ha ottenuto un buon anticipo dall'Ue: circa 318 milioni di euro per 80 milioni di dosi, ha rivelato Report. Secondo la stessa azienda, l'ammontare delle vendite per il 2021 dovrebbe portare alle sue casse intorno ai 18 miliardi di dollari. Stando ai dati del marzo scorso, invece, Astrazeneca ha subito una contrazione del valore delle azioni dell'8% circa. Ma la casa farmaceutica prevede comunque di incassare ricavi alla fine del 2021 pari almeno a 1 miliardo di dollari. Gli analisti di SVB Leerink sostengono che questi potrebbero sfiorare anche i 2 miliardi. Il prezzo per dose di Astrazeneca è nettamente inferiore a quello di Pfizer e Moderna: circa 3 euro, un prezzo “no profit”, scrive Report, "ma che vale però solo fino a luglio 2021. Da quel momento la casa farmaceutica potrà autonomamente cambiare i prezzi, a meno che non dovesse ritenere, 'a sua coscienza' che la pandemia non sia finita".

