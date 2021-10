Test di intelligenza, che cosa vedi in questa foto? Una prova clamorosa: se sei un genio...

25 ottobre 2021 a

Lasciate perdere i test per calcolare il quoziente intellettivo. Anche i voti scolastici in realtà servono a poco: per capire se si è intelligenti basta vedere se si riscontrano alcuni problemi che, appunto, caratterizzano le persone che lo sono davvero. Spesso, per stimolare il nostro cervello e stuzzicare un po’ la nostra intelligenza, è molto utile dilettarsi con alcuni test e prove di logica.

Non bisogna seguire quei tanti test che spesso ci propinano in rete, come il test dei "quanti lupi vedi”, un modo per capire quanto si è intelligenti, ma che non tutti decidono di portarlo a termine. Mettere alla prova la propria intelligenza e stimolare la mente è un esercizio molto utile per ridurre lo stress e sfruttare il tempo libero in qualcosa di utile. Numerosi test, infatti, sono stati studiati per misurare la propria intelligenza, l’abilità negli esercizi di logica.

Nel test della personalità protagonisti sono gli animali. In particolar modo pecore e lupi. L’unico occorrente per svolgere questo test, infatti, è un’immagine molto semplice che raffigura questi due animali. Nell’immagine infatti, c’è un numero indefinito di pecore e lupi, unico problema: trovare i lupi è difficilissimo. Bisogna infatti utilizzare tutta l’abilità possibile per riuscire a scovare i lupi tra tutto il gregge di pecore. E attenzione, non basta individuarne qualcuno, ma serve trovarli proprio tutti. Invece secondo il Messaggero Salute per essere veramente intelligenti, bisogna coltivare e capire i propri problemi come chi ha difficoltà nel lavoro, nel trovare l'amore e amicizie. Tutti sintomi di gente che è attenta a fare passi prima di decidere: quindi intelligente.

