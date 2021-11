Vaccino, siringa e ago addio: ecco il cerotto anti-Covid. Perché questo siero può cancellare la pandemia

02 novembre 2021 a

Si va verso il vaccino cerotto senza aghi e siringhe. Anche se l'effettiva funzione non è dietro l’angolo anche perché è stato testato solo sui topi. Ma sabato 31 ottobre l’articolo pubblicato da Science Advances: Protezione completa con un vaccino spike SARS-CoV-2 somministrato con cerotto cutaneo monodose", ha dato il la all'effettivo discorso sul fatto che si sta andando in quella direzione.

Tra i vari gruppi di ricerca, che studiano come rendere in essere questo nuovo modo di vaccinarci, c'è quello australiano che ha testato il cerotto cutaneo con HexaPro, più stabile al calore e più economico da realizzare rispetto ai vaccini esistenti. "Il vaccino cerotto cutaneo viene somministrato con il clic di un minuscolo dispositivo rotondo sulla parte superiore del braccio. È più piccolo di un’unghia, in plastica solida, e misura solo 7 millimetri per 7. Su di esso, migliaia di microproiezioni rivestite di vaccino che vengono applicate sulla pelle per alcuni secondi per fornirlo alle cellule immunitarie sotto la superficie", scrive la Stampa nel descrivere l'oggetto che sostituirà aghi e siringhe.

Al contrario di un pur minuscolo ago, sono così piccoli che non prelevano sangue né attivano le terminazioni nervose e il dolore. I cerotti a microaghi sono già ampiamente utilizzati in medicina. "I vaccini cerotti anti-Covid allo studio potrebbero contribuire a rimuovere gli ostacoli disseminati sulla strada dell’interminabile guerra alla pandemia globale, aprendo uno scenario tra i più promettenti che si possano immaginare: la necessità Vaccino, ecco i cerotti anti-Covid : velocizzerà il trasporto, la conservazione a basse temperature e sconfiggerà le varianti di trasportare e conservare i vaccini a basse temperature, dove l’accesso all’elettricità è difficile; (il cerotto per microarray ad alta intensità) piuttosto che con un ago, produce risposte immunitarie migliori e più veloci. Inoltre, mette fuori gioco più varianti, comprese quelle del Regno Unito e del Sudafrica", conclude la Stampa.

