Mascherine, ecco quanto proteggono davvero dal Covid: lo studio che cambia il quadro

05 novembre 2021 a

a

a

Joseph Lewnard, epidemiologo dell’Università della California, ha condotto uno studio sull’utilità degli “interventi non farmaceutici” nel contrasto del Covid. In particolare il suo team di esperti si è occupato delle mascherine: quanto e come proteggono davvero? La risposta è molto, soprattutto se non si è vaccinati e se non si possono rispettare altre regole come il distanziamento sociale.

"Il sistema è ancora in vigore". Covid, Speranza minaccia nuove restrizioni

I risultati dello studio sono stati riportati sul sito di Nature e mostrano come l’utilizzo delle mascherine è utile a prevenire la trasmissione del virus. D’altronde era già provato che le mascherine aiutano a proteggere dalle infezioni, ma il team di esperti dell’Università della California ha dimostrato che sono ancora più utili quando altre misure non possono essere adottate, o comunque non vengono rispettate. Lo studio è stato condotto su centinaia di casi e ha palesato che le mascherine sono più protettive in circostanze specifiche, come quando l’esposizione ravvicinata a una persona positiva avviene in un luogo chiuso e per più di tre ore.

Variante Delta predominante, "due regioni a rischio alto": brusca accelerata, chi rischia la chiusura

Ovviamente è emerso che i non vaccinati hanno il maggior rischio di contagiarsi quando vengono a contatto con un positivo in casa o per più di tre ore. Rischio che però si può ridurre indossando le mascherine: “Questa protezione è particolarmente importante per le persone che non sono state ancora vaccinate”, ha sottolineato l’epidemiologo Lewnard. Insomma, dallo studio risulta che le mascherine forniscono il massimo beneficio durante le esposizioni ad alto rischio, ovvero quelle che durano per più di tre ore o che si verificano al chiuso.

"In Romania una situazione disperata, perché l'Italia è in pericolo". Covid, Bassetti: il peggiore rischio (sottovalutato)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.