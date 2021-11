Alzheimer, lo spray che "cancella" la demenza: come funziona il farmaco rivoluzionario

17 novembre 2021 a

Dagli Usa arriva la notizia che può cambiare il futuro della medicina nel campo dell'Alzheimer. A Boston è partita la prima sperimentazione sull'uomo di un vaccino nasale contro la terribile malattia La sperimentazione coinvolgerà 16 partecipanti di età compresa tra 60 e 85 anni, tutti con Alzheimer sintomatico precoce ma per il resto sani. Riceveranno due dosi del vaccino a una settimana di distanza.

Il vaccino si basa sull'azione di una particolare sostanza chiamata Protollin, che stimola il sistema immunitario. "La protollina è progettata per attivare i globuli bianchi che si trovano nei linfonodi sui lati e sul retro del collo per migrare al cervello e innescare la rimozione delle placche di beta amiloide, uno dei segni distintivi dell'Alzheimer", spiega l'ospedale. Fin qui il Protollin è stato impiegato anche in altri vaccini, con risultati soddisfacenti. L'avvio della prima sperimentazione umana di un vaccino nasale per l'Alzheimer rappresenta un'autentica pietra miliare", ha spiegato il responsabile della ricerca Howard L. Weiner, co-direttore dell'Ann Romney Center for Neurologic Disease. La ricerca, svela il Messaggero, apre la strada anche al trattamento di altre malattie neurodegenerative.

