Sesso anale, "le donne e l'orgasmo": una sconvolgente confessione intima

Le donne che praticano il sesso anale hanno un’altissima probabilità di raggiungere l’orgasmo. È quanto emerso da un recente studio pubblicato sul The Journal of Sexuality, secondo cui il 94% delle donne ha raggiunto l’orgasmo l’ultima volta che ha fatto sesso anale. Una percentuale altissima, nonostante riguardi una pratica particolarmente divisiva, tra chi la ama e chi invece la teme.

Vanity Fair ha approfondito la questione avvalendosi del parere della psicologa Elena Benvenuti, la quale ha innanzitutto fatto una premessa importante: “Il sesso è una delle poche fonti di piacere corporeo, dove la mentre entra meno in campo. Questo nella teoria. Il fatto è che, con l’evoluzione culturale, le donne sono diventate via via meno inclini a provare l’orgasmo, perché sono entrate in campo componenti emotive e mentali che spesso inibiscono il piacere corporeo, rendendolo meno fisico e più di ‘testa’”.

Però nel contesto del sesso anale proprio la mente può fare la differenza: “Entra in campo la componente psicologica di trasgressione ed esplorazione di nuovo - ha spiegato la psicologa - che diventa un elemento scatenante del piacere, oltre che un potente collante erotico”. L’esperta ha poi evidenziato che c’è anche una questione anatomica da considerare: “L’alta concentrazione di terminazioni nervose localizzate in prossimità dell’apertura anale e nell’area circostante l’ano spiegano l’alta probabilità di raggiungere l’orgasmo”.

