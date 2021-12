Viagra, ne prende troppo? "Quanto è durata l'erezione": vita rovinata, com'è ridotto oggi

14 dicembre 2021 a

Il Viagra non è un pillola miracolosa, ma un farmaco che va usato con particolare attenzione. Lo ha scoperto a sue spese un uomo di 52 anni, che con una lettera ha raccontato la sua terribile esperienza al Sun, uno dei principali tabloid inglesi. Il malcapitato ha confessato di aver abusato della pillola e ora teme di riscontrare effetti permanenti: “Pensavo che fosse la soluzione di tutti i miei problemi intimi, ma l’ultima volta che l’ho usato è stato terribile”.

L’uomo ha spiegato per filo e per segno come sono andate le cose. All’inizio era ovviamente soddisfatto dei risultati: “Il Viagra mi ha aiutato a recuperare il mio vigore in camera da letto e sono riuscito a riconquistare una donna straordinaria che sognavo da secoli. Poi però le cose hanno iniziato ad andare male”. Soprattutto quel giorno in cui ha deciso di assumere più Viagra del previsto: “Il risultato è stato un furioso mal di testa e un’erezione che è durata ore. Avevo preso il triplo di quanto mi aveva prescritto il medico”.

E così dopo che la sua partner se n’è andata, l’uomo è rimasto “con un’erezione terribilmente dolorosa. È stato tremendo perché non sono riuscito a passare a prendere da scuola i miei figli. Ora sono preoccupato di aver causato danni a lungo termine e oltretutto ho paura di non poter fare più sesso senza il Viagra”.

