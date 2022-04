Sesso, "la misura del pene". Il segreto per un rapporto perfetto: "Orgasmo garantito"

26 aprile 2022 a

Il sesso e le dimensioni del pene: quanto e come contano? È la storia più antica del mondo, sulla quale il Cosmopolitan ha provato a fare chiarezza una volta per tutte, avvalendosi di esempi portati da donne reali e cercando di offrire risposte con i suoi esperti. Ad esempio Emily, 35 anni, ha raccontato la sua esperienza: stava per avere il primo rapporto sessuale con un nuovo ragazzo, che aveva sfoggiato un preservativo Magnum.

Lei come prima reazione si era messa a ridere, pensando che il ragazzo volesse fare lo spavaldo: poi però lui ha tirato fuori il suo membro, che effettivamente era il più grosso che Emily avesse visto. E così poi c’è stato ben poco da ridere: il rapporto è stato doloroso per lei, disagevole per lui. Cosa fare in questi casi? La risposta è offerta dagli esperti del Cosmopolitan: “Se il pene è troppo grosso, meglio che la donna stia sopra e che si usi lubrificante. Se è troppo lungo, fategli mettere la mano alla base prima di infilarlo, in modo che non entri tutto. Evitate la posizione a pecorina, che porta a una penetrazione profonda”.

Poi c’è il caso opposto a quello di Emily: lo ha raccontata Sara, 28 anni, che si è trovata dinanzi al pene più piccolo che avesse mai visto. Nessun panico, spiega Cosmopolitan: “La misura conta poco se si sa come usare le risorse. Ad esempio può aiutare chiedergli di fare un moto circolare con i fianchi, così si sente di più che facendo dentro e fuori”.

