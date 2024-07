Sniffy, l'integratore da sniffare: "Abitua al gesto della cocaina"

Massimo Sanvito 05 luglio 2024 a

I potenziali acquirenti aumentano secondo dopo secondo. Nello stesso istante arrivano a essere anche in venti pronti a cliccare sull’icona del carrello per avviare il proprio ordine. Sul sito internet di JustMary, l’azienda di e-commerce già famosa per la cannabis legale e i sex toys consegnati direttamente a domicilio dai fattorini, i flaconi di Sniffy, la nuova polvere bianca “energizzante” approdata sul mercato, vanno a ruba. Un grammo costa 24 euro e 90 centesimi e si può scegliere tra tre gusti: nature, menta e lime. Si fa richeista online e si “pippa” a casa. Tutto autorizzato, di fatto è un integratore, ma la simbologia è inequivocabile. Il richiamo alla cocaina, alla “botta” che ti fa alzare i giri, non potrebbe essere più chiaro.

In Francia, dove sta spopolando, il governo ha chiesto l’intervento dell’Unione Europea per chiedere che siano banditi i prodotti in polvere destinati al consumo per via nasale. Eppure Sniffy è composta al 90 per cento da prodotti naturali: l’arginina, che aiuta a costruire la massa muscolare; la caffeina, che combatte la sonnolenza; la creatina, che migliora le prestazioni; la citrullina, che elimina le tossine; la taurina, che aumenta la vitalità; l’alanina, che potenzia la resistenza; la maltodestrina, che dà la carica durante gli sforzi intensi. Tra le righe della descrizione della sostanza, sul portale in questione, si legge che la polverina “aumenta istantaneamente l’energia” e aumenta pure “la concentrazione e la velocità mentale” durante l’attività fisica, lo studio o il mero divertimento.

Non solo, perché ci sarebbe anche un effetto afrodisiaco. “Questo prodotto migliora le prestazioni sessuali e stimola il desiderio nella coppia. Preparati a momenti di follia”, ingolosiscono i futuri clienti quelli di JustMary. Ma quanto dura la botta di Sniffy? Pare tra i venti e i trenta minuti. L’operazione di marketing, invece, è subito andata a bersaglio. Perché alla fine è di questo che si tratta.

“Chi commercializza questa nuova sostanza non spera di venderla per l’effetto che produce ma perché richiama la cocaina che oggi è trendy. Tutto ciò genera curiosità e siccome la pubblicità è l’anima del commercio...”, spiega a Libero Riccardo Gatti, medico specialista in psichiatria e psicoterapeuta, nonché coordinatore del tavolo tecnico sulle dipendenze di Regione Lombardia. “Con Sniffy viene alla luce la sinergia perversa che c’è tra i mercati leciti e illeciti: senz’altro, almeno concettualmente, questa polvere da inalare potrebbe facilitare l’approccio alla cocaina, avvicinando simbolicamente nuovi clienti, soprattutto giovani, ai riti e alla gestualità degli stessi cocainomani”, sottolinea.

E se JustMary ci tiene a rassicurare la platea su eventuali strascichi - “se ci si attiene alla dose giornaliera consigliata, due grammi, e non la si supera, non ci sono problemi: si consiglia di iniziare con piccole dosi e di aumentare man mano, a seconda di come ci si sente” -, secondo Gatti “nella maggior parte dei casi, con gli integratori energetici usati a sproposito, siamo solo un poco più svegli, magari un po’ più nervosi e con un po’ di mal di pancia, ma nulla di più e, se esageriamo con le dosi, possiamo pure stare male davvero”. Sniffy segue il classico percorso psicologico che a partire dall’insicurezza umana sfocia nel desiderio di ricorrere all’aiutino per fare cose assolutamente normali. Lavorare, studiare, stare con gli amici, fare sesso, fare sport.

“Non importa il vero effetto delle sostanze, ma il significato che attribuiamo alla loro assunzione che ci protegge e condiziona. È l’immaginazione ciò che fa vendere...”, dice l’esperto. È un meccanismo che preoccupa. “Fa più parlare della cocaina questo prodotto che diecimila campagne di prevenzione per dire che la droga è pericoloso. La grossa difficoltà è questa, perché la prevenzione va a proporre un concetto negativo, ovvero “se fai questo sbagli”, mentre Sniffy rappresenta la gestualità e il rito di tendenza”.

Piccola postilla: sul sito internet di JustMary si può comprare anche Koff Kaina (un miscuglio di caffeina, taurina, carbonato di calcio, pepe di Szechuan e vitamina B12 a 27,90 euro al grammo) “per un effetto ancora più potente”. Si dice che sia “come bere 46 caffè nello stesso tempo: o nel lavoro e nel sesso una scarica di energia pazzesca”. Sempre polvere bianca. Sempre da “pippare”. Sempre la coca come sostanza da scimmiottare.