Virus Usutu, primo caso a Macerata: quali sono i sintomi e come si trasmette

Un nuovo virus torna a spaventare il nostro Paese. Si tratta del cosiddetto Usutu, un virus terribile, simile al West Nile (o Febbre del Nilo Occidentale). Si trasmette agli esseri umani attraverso la puntura della zanzara della specie Culex Pipiens. Di conseguenza, sono subito scattate le operazioni dei sanitari per disinfestare la zona di Monte San Giusto, in provincia di Macerata. Proprio in quel luogo è stata individuata una zanzara positiva al virus Usutu.

Come riporta Repubblica, l'Usutu è stato isolato per la prima volta in Sud America nel 1959. L'infezione data da questo virus può causare una serie di manifestazioni. Soprattutto nelle persone immunocompromesse. I sintomi che si registrano sono febbre, mal di testa, rash, ittero, stato confusionale e problematiche neurologiche più gravi. Basti pensare alle encefaliti e alle meningiti.

Non trattandosi di un virus molto comune e conosciuto, non esistono al momento trattamenti specifici. Diventa perciò fondamentale affidarsi alla prevenzione. Evitare quindi di farsi pungere dalle zanzare e che gli insetti possano riprodursi. Tra le raccomandazioni, non lasciare recipienti nei quali si accumuli acqua piovana, usare repellenti anti-zanzara e coprirsi il corpo con abbigliamento adeguato quando si esce nelle ore serali e notturne.