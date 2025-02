Tumori e alimentazione, l'errore a tavola che commette il 93% degli italiani: cresce il rischio

07 febbraio 2025 a

Il numero di casi di tumore in Italia continua a crescere: nel 2023 sono stati registrati oltre 395mila nuovi casi, un aumento del 5% rispetto ai 376mila del 2020. Tuttavia, molte di queste patologie potrebbero essere prevenute attraverso un’alimentazione equilibrata e stili di vita sani. Eppure, solo il 7% degli italiani segue una dieta adeguata, in particolare per quanto riguarda il consumo di frutta e verdura.

Secondo un’indagine della Fondazione Aletheia, think tank scientifico italiano presieduto da Stefano Lucchini e diretto da Riccardo Fargione, una cattiva alimentazione incide notevolmente sulla salute pubblica. Oltre a favorire diverse patologie, costa al sistema sanitario più di 12 miliardi di euro all’anno e riduce il Pil di circa 56 miliardi. A destare preoccupazione è il consumo crescente di cibo spazzatura e prodotti ultra-processati, ricchi di additivi chimici, soprattutto tra i giovani. A questo si aggiunge l’impatto ambientale: inquinamento e cambiamenti climatici sono sempre più spesso associati all’insorgenza dei tumori.

I tumori del tratto digerente risultano tra i più diffusi, rappresentando il 26% dei casi totali. Un ruolo chiave è giocato da sedentarietà e cattive abitudini alimentari. Solo il 7% degli italiani assume la quantità giornaliera raccomandata di frutta e verdura (400 grammi), mentre oltre la metà si ferma a una o due porzioni al giorno, ben al di sotto delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Insomma, il 93% degli italiani non assume la dose giornaliera raccomandata di verdura e frutta. Secondo l’Oms, una corretta alimentazione e stili di vita sani potrebbero prevenire fino al 40% dei tumori, inclusi quelli al colon, seno, stomaco ed esofago.

Anche l’obesità e la mancanza di attività fisica sono fattori determinanti. Solo il 47% degli italiani pratica esercizio regolarmente, mentre il 30% conduce una vita sedentaria, con un impatto negativo soprattutto sulle nuove generazioni, spesso esposte a cattive abitudini alimentari e un uso eccessivo di dispositivi elettronici.

L’obiettivo, sottolinea la Fondazione Aletheia, è chiaro: «Vogliamo promuovere tra i giovani una maggiore consapevolezza riguardo a una corretta alimentazione, affinché possano adottare stili di vita sani fin dalla giovane età, contribuendo così alla prevenzione del cancro e di altre malattie croniche».