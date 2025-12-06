Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Primo caso al mondo di H5N5: l'infettato è morto

sabato 6 dicembre 2025
Primo caso al mondo di H5N5: l'infettato è morto

2' di lettura

E' stato identificato negli Usa il primo caso umano al mondo di virus dell'influenza aviaria A(H5N5). Lo annuncia l'Oms, descrivendo i passaggi che hanno portato alla conferma dell'infezione in "un adulto con patologie pregresse residente nello Stato di Washington", morto in ospedale. L'indagine di sanità pubblica ha rilevato che "il paziente deteneva pollame da cortile e uccelli domestici. Sono in corso ulteriori indagini epidemiologiche che prevedono il monitoraggio attivo di chiunque sia stato a stretto contatto" con il contagiato. "Il 15 novembre scorso l'Organizzazione mondiale della sanità è stata informata del 71esimo caso umano confermato di influenza A(H5) dall'inizio del 2024 negli Stati Uniti d'America, primo caso umano segnalato negli Usa da febbraio 2025", comunica l'agenzia ginevrina. "Il 20 novembre il sequenziamento di laboratorio dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) statunitensi ha confermato il virus come influenza A(H5N5)". Si tratta del "primo caso umano segnalato a livello globale causato da un virus influenzale A(H5N5)", precisa l'Oms.

"Il paziente - spiega - ha sviluppato sintomi, tra cui febbre, durante la settimana terminata il 25 ottobre. Nella settimana terminata l'8 novembre è stato ricoverato in ospedale per una grave malattia ed è successivamente deceduto il 21 novembre". "I campioni respiratori raccolti presso la struttura sanitaria - dettaglia l'agenzia - sono risultati positivi al virus dell'influenza A mediante Rt-Pcr e presuntivamente positivi all'influenza A(H5) all'università di Washington. I campioni sono stati inviati al Washington State Public Health Laboratory, dove l'influenza A(H5) è stata confermata utilizzando il test per l'influenza A(H5) dei Cdc. Il campione è stato ricevuto dai Cdc il 19 novembre. Il sequenziamento condotto all'università di Washington e ai Cdc ha indicato che si trattava di un virus dell'influenza A(H5N5)". 

tag
aviaria

Rischio concreto Aviaria, Matteo Bassetti lancia l'allarme: "È dietro l'angolo"

è allerta Aviaria, l'allarme degli esperti: "Prepariamoci a una nuova pandemia". Il virus che si diffonde nei gatti

Cosa non dovete fare Aviaria, l'Iss lancia l'allarme: "Gatti, cani e volatili a rischio di possibile infezione"

ti potrebbero interessare

Diverticolite, le cause e quando andare in ospedale

Diverticolite, le cause e quando andare in ospedale

Paola Natali
Ictus, ogni minuto conta: il test per anticiparlo e salvarti la vita

Ictus, ogni minuto conta: il test per anticiparlo e salvarti la vita

Paola Natali
Alzheimer, il primo segnale è nella doccia: occhio a questo sintomo

Alzheimer, il primo segnale è nella doccia: occhio a questo sintomo

Il concerto benefico per Aya e la ricerca contro il tumore

Il concerto benefico per Aya e la ricerca contro il tumore

Costanza Fumagalli