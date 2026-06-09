Tumori e metastasi, attenti alla vimentina: come proteggersi

Quando si parla di tumori, le metastasi rappresentano una delle maggiori sfide dell'oncologia moderna. Affinché una cellula tumorale riesca a colonizzare tessuti lontani, deve affrontare una serie di passaggi complessi per compiere questo percorso, le cellule cancerose devono modificare profondamente le proprie caratteristiche biologiche. Uno dei processi più importanti coinvolti in questa trasformazione è la transizione epitelio-mesenchimale (EMT, Epithelial-Mesenchymal Transition), durante la quale le cellule perdono le proprietà che le mantengono aderenti ai tessuti e acquisiscono una maggiore capacità di movimento e invasione. In questo contesto entra in gioco una proteina che negli ultimi anni ha attirato crescente interesse nella comunità scientifica: la vimentina. La vimentina è una proteina appartenente alla famiglia dei filamenti intermedi del citoscheletro. In condizioni fisiologiche viene espressa principalmente dalle cellule mesenchimali, ma numerosi studi hanno dimostrato che la sua produzione aumenta significativamente in diverse forme tumorali durante le fasi di progressione della malattia.

Secondo una revisione pubblicata sulla rivista Cellular and Molecular Life Sciences, la vimentina non rappresenta soltanto un marcatore della trasformazione cellulare, ma contribuisce direttamente alla migrazione, all'invasione e alla sopravvivenza delle cellule tumorali. L'aumento della sua espressione è oggi considerato uno dei principali indicatori della capacità metastatica di un tumore. Le cellule che esprimono elevati livelli di vimentina mostrano infatti una maggiore mobilità e una più elevata capacità di diffondersi nei tessuti circostanti e negli organi distanti. Nel corso degli ultimi anni, numerose ricerche hanno evidenziato una correlazione tra elevati livelli di vimentina e prognosi sfavorevole in diversi tipi di tumore, tra cui carcinoma mammario, tumore del polmone, carcinoma colorettale, melanoma, tumore della prostata e carcinoma pancreatico.

Una revisione pubblicata nel 2021 sulla rivista Cells ha confermato che la vimentina è strettamente associata ai meccanismi che regolano la transizione epitelio-mesenchimale, considerata uno degli eventi biologici fondamentali per l'acquisizione del potenziale metastatico. Gli autori sottolineano come la proteina contribuisca alla riorganizzazione del citoscheletro e favorisca la plasticità cellulare necessaria per la migrazione delle cellule tumorali. Anche una recente metanalisi sul carcinoma pancreatico ha evidenziato che i pazienti con elevata espressione di vimentina presentano generalmente tumori più aggressivi e una prognosi meno favorevole rispetto a quelli con livelli inferiori della proteina. Un importante passo avanti nella comprensione del ruolo della vimentina è arrivato dai ricercatori dell'Università di Padova, che hanno individuato una funzione finora poco conosciuta di questa proteina. Per molti anni la vimentina è stata considerata esclusivamente una componente strutturale del citoplasma cellulare. Gli studi condotti dal gruppo padovano hanno invece dimostrato che essa può localizzarsi anche all'interno del nucleo delle cellule tumorali.

Questa osservazione ha permesso di identificare un nuovo meccanismo coinvolto nella diffusione metastatica. La vimentina nucleare sarebbe infatti in grado di influenzare l'espressione di geni coinvolti nei processi di invasione e disseminazione tumorale, favorendo la produzione di proteine necessarie alla migrazione delle cellule cancerose. La scoperta contribuisce a spiegare perché la presenza di elevati livelli di vimentina sia così frequentemente associata a una maggiore aggressività tumorale e rappresenta un importante avanzamento nella comprensione dei meccanismi molecolari che regolano la metastatizzazione. L'interesse verso la vimentina non riguarda soltanto la diagnosi e la prognosi. Diversi gruppi di ricerca stanno studiando la possibilità di utilizzare questa proteina come bersaglio terapeutico. Secondo le evidenze raccolte negli ultimi anni, bloccare l'attività della vimentina potrebbe ridurre la capacità delle cellule tumorali di migrare e formare metastasi, oltre a migliorare la risposta ad alcune terapie antitumorali. Sebbene tali strategie siano ancora in fase sperimentale, rappresentano una delle aree più promettenti della ricerca oncologica contemporanea. La ricerca sul cancro si sta orientando sempre più verso l'identificazione dei meccanismi molecolari che determinano il comportamento biologico dei tumori. In questo scenario, la vimentina emerge come uno dei protagonisti più interessanti.