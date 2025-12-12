Tendinosi, la patologia della tastiera: pollice, attenzione al sintomo

Una patologia poco conosciuta ma molto diffusa nel nostro Paese, definita anche la patologia della tastiera: un fastidio insistente sul lato del polso, capace di trasformare gesti semplici come aprire una bottiglia, afferrare una borsa o sollevare un bambino in movimenti difficili e a volte impossibili. È la tendinosi di De Quervain, una condizione che sta diventando sempre più comune, complice l’uso continuo di smartphone e computer, ma anche lavori manuali e attività che richiedono movimenti ripetitivi del pollice. Il disturbo ha origine nella zona laterale del polso, dove scorrono due tendini fondamentali per la mobilità del pollice. Quando la guaina che li avvolge si ispessisce o si irrita, il loro scorrimento si fa doloroso e il fastidio, inizialmente sporadico, può diventare costante. Negli ambulatori di ortopedici e fisioterapisti si osserva un aumento costante dei casi: chi usa mouse e tastiera per molte ore, chi lavora con le mani, chi pratica sport che impegnano il pollice e soprattutto le neomamme che, sollevano ripetutamente il neonato in una posizione che mette sotto sforzo il polso, sono fra le categorie più esposte. Il disturbo colpisce più frequentemente le donne tra i 30 e i 50 anni, probabilmente per caratteristiche anatomiche e fattori ormonali.

I segnali non sono sempre immediati, ma si fanno riconoscere con il tempo: dolore vicino alla base del pollice, difficoltà a impugnare oggetti, riduzione della forza, fastidio crescente con i gesti ripetitivi, rigidità che rende i movimenti meno fluidi e, talvolta, un lieve gonfiore. Molti scoprono il problema provando un gesto semplice: chiudono il pollice all’interno del pugno e piegano lentamente il polso verso il mignolo. Se compare un dolore acuto, potrebbe trattarsi della cosiddetta tendinosi di De Quervain. Questo movimento chiamato test di Finkelstein però non ha valore diagnostico da solo, ma può essere un campanello d’allarme che suggerisce di approfondire la situazione.

Ed è fondamentale ribadirlo: davanti a un dolore persistente è sempre necessario rivolgersi al medico, l’unico in grado di effettuare una valutazione accurata e indicare il percorso terapeutico più appropriato.