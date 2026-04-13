Demenza, l'ottimismo protegge il cervello: gli effetti concreti

Non è solo un luogo comune dire che “pensare positivo fa bene”: secondo un nuovo studio, l’ottimismo potrebbe avere effetti concreti anche sul cervello e sul rischio di sviluppare la demenza. La ricerca, pubblicata sul Journal of the American Geriatrics Society, mette in luce un legame sorprendente tra uno stato d’animo positivo e un invecchiamento cognitivo più sano. Il team di ricercatori dell’Harvard T.H. Chan School of Public Health ha analizzato i dati di migliaia di adulti nel corso di diversi anni, cercando di capire se le persone con livelli più elevati di ottimismo presentassero un rischio minore di sviluppare la demenza. I risultati indicano che, effettivamente, chi mantiene un atteggiamento positivo di fronte alla vita mostra una probabilità inferiore di ammalarsi rispetto a chi tende a vedere tutto in chiave negativa.

Secondo gli autori dello studio, l’ottimismo non è solo un “bonus psicologico”: può influenzare lo stile di vita, la resilienza allo stress e persino la salute cardiovascolare, fattori tutti collegati al buon funzionamento del cervello. In altre parole, coltivare un atteggiamento positivo può agire come una sorta di protezione naturale, contribuendo a ridurre il rischio di declino cognitivo. “Questi risultati suggeriscono che aumentare l’ottimismo nella vita quotidiana non è solo piacevole, ma può supportare un invecchiamento sano”, spiegano i ricercatori. Tecniche semplici come la gratitudine, l’attenzione ai momenti positivi e il rafforzamento delle relazioni sociali possono aiutare a sviluppare e mantenere uno stato mentale positivo nel tempo. Sebbene l’ottimismo da solo non sia una cura preventiva miracolosa, lo studio rafforza l’idea che la mente giochi un ruolo cruciale nella salute fisica e cognitiva. In un’epoca in cui la demenza rappresenta una sfida crescente, coltivare il pensiero positivo può essere uno strumento in più per proteggere il cervello e migliorare la qualità della vita.

In sintesi, sorridere di più e guardare al lato positivo della vita non è solo una questione di benessere emotivo: potrebbe essere anche un investimento concreto per la salute del cervello.