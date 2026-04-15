L'aria che tira, furia-Senaldi contro Parenzo e Mirella Serri: "Io non parlo mai?"

"Un'amicizia è fatta da due persone che sono sullo stesso livello. Meloni non si è mai posta sullo stesso livello di Trump. Lei ha sbagliato, avrebbe dovuto dire 'Voglio rendere l'Unione Europea di nuovo grande', non l'Occidente, perché quello è un linguaggio che usa lui. Trump e Vance vogliono distruggere l'Europa, parlano di tanti stati sovranisti a comporre l'Occidente. Questo è linguaggio, bisogna notare i dettagli del linguaggio!".
La scrittrice e commentatrice politica Mirella Serri in studio da David Parenzo, ospite di L'aria che tira su La7, si scatena parlando di Giorgia Meloni e Donald Trump. In collegamento c'è anche Pietro Senaldi, condirettore di Libero, che sbotta.
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Parenzo, prima di dargli la parola, fa un lungo preambolo sulla (scarsa) considerazione che i leader americani hanno da almeno 50 anni dell'Europa, con Trump forse il più veemente nell'esplicitarlo. Appena il conduttore tace, dallo studio ricomincia il dibattito e Senaldi protesta: "Mi scusi ma io non parlo mai? No grazie, perché mi sembra che abbiamo i Trump anche in Italia. Son qui che ascolto anche delle cose non proprio geniali...".
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Quindi replica direttamente alle considerazioni della Serri: "Sono state dette delle cose che vanno corrette. Trump ha attaccato il Papa, Macron, tutti. Non è una questione di postura, non è che Trump attacca noi perché siamo deboli. Questa è una stupidaggine smentita dai fatti. L'Occidente non è un concetto trumpiano, è un modello culturale, economico e sociale di sviluppo del quale io sono orgoglioso. E mi pare che ci abbia dato più dell'Unione europea nella quale sono contento che l'Italia sieda e che abbia più potere rispetto all'inizio di questo governo".
"Chi ha più testa ce la deve mettere - conclude Senaldi - e mi sembra evidente che tra Trump e Meloni abbia più testa la Meloni, che infatti non sta rispondendo sguaiatamente come vorrebbe la nostra opposizione. E all'interno delle opposizioni chi ha più testa è la Schlein, né Renzi né Conte hanno avuto una visione nelle loro risposte".
Senaldi contro Serri, guarda qui il video di L'aria che tira su La7