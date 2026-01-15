Tumori e cuore, il test in farmacia: al via la rivoluzione

Rivoluzione in farmacia. Con l’entrata in vigore del decreto attuativo previsto dalla riforma dei "nuovi servizi farmaceutici", i cittadini potranno effettuare diversi esami diagnostici direttamente nel punto vendita sotto casa, senza bisogno di recarsi in laboratorio o prenotare tramite il Cup. Fino all'anno appena concluso era possibile eseguire in farmacia solo test di autodiagnosi, come la glicemia o il colesterolo. Dal 2026, invece, le farmacie potranno effettuare veri e propri esami di laboratorio di prima istanza, con strumenti certificati e personale formato.

La novità? Saranno disponibili test ematici per ormoni, controlli della funzionalità renale ed epatica, marker cardiaci, test infiammatori e perfino screening oncologici rapidi, come quello per il tumore della prostata (Psa) o del colon retto. Tutti esami i cui referti saranno validi ai fini clinici e disponibili anche nel fascicolo sanitario elettronico. I farmacisti riceveranno così una specifica formazione, riconosciuta dal Ministero della Salute, per garantire la corretta esecuzione delle analisi e la gestione dei dati sensibili.