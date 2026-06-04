Tumori e infiammazioni, così "si spengono" le cellule

Nel nostro sistema immunitario esiste un delicato sistema di “segnali di richiamo” che guida le cellule dove servono. Uno dei protagonisti di questo meccanismo è il recettore CCR4, una proteina presente sulla superficie di alcune cellule immunitarie che funziona come una sorta di bussola biologica, indirizzandole verso i tessuti infiammati o, in alcuni casi, verso le cellule tumorali. Proprio perché coinvolto in processi così importanti, il CCR4 è diventato negli ultimi anni un bersaglio di grande interesse per lo sviluppo di nuove terapie contro tumori del sangue come leucemie e linfomi, oltre che per alcune malattie immunitarie.

Un nuovo studio ha analizzato in dettaglio la struttura di questo recettore utilizzando una tecnica avanzata chiamata criomicroscopia elettronica, che permette di osservare le proteine quasi a livello atomico. I ricercatori hanno osservato il CCR4 in diverse condizioni, sia quando non è legato a nessun composto, sia quando interagisce con diversi farmaci. Questa analisi ha permesso di capire come funziona il recettore e soprattutto come può essere bloccato in modo selettivo. Dallo studio emerge che non tutti i farmaci agiscono allo stesso modo. Alcuni si legano direttamente al punto in cui normalmente si attaccano le chemochine, cioè le molecole che attivano il recettore, impedendo così l’attivazione del segnale. Altri invece agiscono in modo più sofisticato, legandosi in una zona diversa della proteina e modificandone il comportamento dall’interno, un meccanismo noto come modulazione allosterica. In entrambi i casi l’obiettivo è lo stesso: spegnere o ridurre il segnale che guida le cellule immunitarie.

Un ruolo particolare è quello dell’anticorpo terapeutico mogamulizumab, già utilizzato in alcune terapie oncologiche. Lo studio mostra che questo anticorpo si lega a una regione specifica del CCR4 senza bloccare direttamente il sito delle chemochine naturali, ma attiva invece un meccanismo di eliminazione delle cellule bersaglio attraverso il sistema immunitario. In pratica, non si limita a spegnere il segnale, ma aiuta l’organismo a rimuovere le cellule che esprimono il recettore. Queste nuove informazioni strutturali offrono una visione molto più chiara di come funziona il CCR4 e di come può essere modulato in modo preciso. Comprendere nei dettagli la forma e i punti deboli di questa proteina significa infatti poter progettare farmaci più mirati e potenzialmente più efficaci, riducendo gli effetti collaterali e migliorando le terapie. Lo studio pubblicato sulla rivista Pnas rappresenta quindi un passo avanti importante nella ricerca farmacologica, perché mostra come la conoscenza della struttura delle proteine possa tradursi direttamente nello sviluppo di nuove strategie contro tumori e malattie del sistema immunitario.